Elena Bonham Carter quiere que 'The Crown' advierta de que es ficción

La cuarta temporada de The Crown, tan polémica ella, ha sido la última para las cabezas visibles de su reparto, entre ellos una Helena Bonham Carter que se despide del papel de la princesa Margarita. Tal vez por ello, la actriz inglesa ha terciado en la polémica sobre la serie de Netflix sobre la monarquía inglesa y su fidelidad a los hechos históricos.

"Es un drama. Y eso me importa mucho, porque creo que tenemos la responsabilidad moral para decir 'Un momento, tíos, esto no es un documental dramatizado, estamos haciendo un drama'. Y esas son dos cosas diferentes", explica Bonham Carter en un podcast sobre la serie (vía The Guardian).

Al abordar un tema tan espinoso como la relación entre el príncipe Carlos (Josh O'Connor) y Diana de Gales (Emma Corrin), la cuarta temporada de The Crown ha atraído las iras de la familia real, y también las protestas de Oliver Dowden, secretario británico de cultura, quien pidió que los capítulos fueran precedidos de un disclaimer advirtiendo que no reflejan la historia real.

A tenor de esto último, mientras historiadores y periodistas se ríen de la petición de Dowden, Helena Bonham Carter señala que el showrunner y guionista Peter Morgan cuida al máximo su investigación para la serie. "Ese es el documental de verdad. Es impresionante, y después Peter cambia las cosas y juega con ellas".