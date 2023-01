El único actor de 'Aquellos maravillosos 70' que no regresa en la secuela de Netflix

Netflix apuesta una vez más por la nostalgia. Entre 1998 y 2006, la sitcom Aquellos maravillosos 70 arrastró altas cifras de audiencia en todo el mundo, presentándonos las desventuras de un grupo de jóvenes compuesto por Donna (Laura Prepon), Eric (Topher Grace), Jackie (Mila Kunis), Fez (Wilmer Valderrama) y Michael (Ashton Kutcher). Unos personajes que regresarán más de 15 años después del desenlace en la secuela Aquellos maravillosos 90, que en esta ocasión no contará con la cuadrilla al completo.

Entre los miembros de la pandilla de Point Place también encontrábamos a Steven, el mejor amigo de Eric y exnovio de Jackie. Un personaje que era interpretado por Danny Masterson, el único de los actores protagonistas que no aparece en la nueva serie de Netflix.

La ausencia de Masterson se explica en su detención en 2020, acusado de hasta tres presuntos casos de violación. Después de que estas agresiones le salpicaran, el propio estadounidense se entregó a las autoridades y quedó libre tras el pago de una fianza de 3,3 millones de dólares. Aunque la resolución del juicio no llegaría hasta 2022.

Tres casos de violación en el seno de la Cienciología

Las pesquisas policiales investigaron los sucesos ocurridos entre 2001 y 2003, después de que tres jóvenes de entre 24 y 28 años denunciaran al actor. Unas agresiones sexuales que se habrían producido mientras todos formaban parte de la iglesia de la Cienciología, a la que el actor aún pertenece.

Después de la explosión del #MeToo, que sacó a la palestra a los depredadores sexuales, y la salida de estas tres jóvenes de la Cienciología, estas contaban su verdad en los juzgados. Mientras tanto, Paterson siempre ha defendido que fueron relaciones consentidas y ha señalado que estas acusaciones son una venganza contra el culto que profesa.

El 1 de diciembre de 2022, el juicio era declarado como nulo, después de que el jurado no alcanzara un veredicto. De hecho, las tres votaciones realizadas se saldaban en la primera ronda con 10 votos como inocente y dos como culpable. Una dinámica que cambiaba con el paso de las horas y que en la tercera ronda ya emitían 5 como culpable y 7 como inocente. En caso de haber sido declarado condenado por los delitos, podría haber recibido hasta una pena de 45 años de cárcel.

Un nuevo juicio y la destrucción de su carrera

La división de opiniones del jurado levantaba una verdadera polvareda y el rechazó de estas mujeres, quienes en un comunicado señalaron la "decepción" ante el resultado, pero que seguirían "luchando esta batalla legal". Recientemente, Variety anunciaba la apertura de un nuevo juicio contra el actor, que tendrá lugar a lo largo de 2023.

Durante los juicios, la iglesia de la Cienciología era acusada también de encubrir los casos contra un miembro de alto perfil, después de que su estatus allí le permitiera "con derecho" a tener relaciones con quien quisiera, independientemente del deseo de las mujeres. Algo que aún no ha podido ser demostrado.

Después del final de Aquellos maravillosos 70, que se produjo en 2006, el actor también de Cara a cara y Beethoven 2: La familia crece participó en más de una veintena de producciones, entre las que encontramos Di que sí (Peyton Reed, 2008) o The Rooster (Eli Gonda, 2010), así como las series Men at work y The Ranch, que resultó ser su último papel en pantalla en 2018.

En la actualidad, Masterson está casado con la actriz Bijou Phillips (Casi famosos), con la que tiene a una hija en común y quien no ha dejado de mostrarle su apoyo en los últimos años.

Entre las ausencias de Aquellos maravillosos 90 también encontramos las de las actrices recurrentes Tanya Roberts, quien fuera Midge Pinciotti, y la de Lisa Robin Kelly, la joven Laurie Forman, después de que ambas fallecieran en la vida real.

