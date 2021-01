El set de rodaje de ‘Obi-Wan Kenobi’ causa malestar en un pueblo de Reino Unido

El éxito de las dos temporadas de The Mandalorian ha hecho ver a Disney que el futuro de Star Wars se encuentra en el streaming, provocando que durante el pasado Investor Day se anunciara una ingente cantidad de nuevas series destinadas a la plataforma. No fue el caso de Obi-Wan Kenobi (aunque sí se revelara para asombro de los fans que contaría con Hayden Christensen retomando su papel como Darth Vader), ya que esta serie lleva en preparación desde hace algún tiempo. Su desarrollo, sin embargo, no ha sido un camino de rosas: tuvo que prescindir de su guionista inicialmente contratado en favor de Joby Harold, y ahora que el rodaje está listo para comenzar este mes de marzo parece que sus responsables se han topado con un nuevo problema.

Según recoge The Sun (y hay que valorar con cierta cautela dado el carácter amarillista de esta publicación), la producción de Obi-Wan Kenobi ha generado un gran malestar en Little Marlow, una pequeña localidad del condado de Buckinghamshire, Reino Unido, donde la idea es que el rodaje sea inaugurado en cuestión de semanas. De cara a la serie protagonizada por Ewan McGregor el equipo de Lucasfilm ha puesto en pie un inmenso set, compuesto por docenas de pequeños edificios. Se desconoce a qué planeta pertenece esta instalación, pero no es algo que importe demasiado a la población autóctona, que al parecer no está asistiendo al despliegue con la mejor actitud.

“Es una producción masiva y una franquicia muy lucrativa, pero evidentemente no todos están contentos”, revela la fuente de The Sun. El set ocupa toda una manzana y se supone que pronto dará cobijo a elaboradas escenas de acción, alterando la rutina de los lugareños. “Quizá genere algunos puestos de trabajo, pero esta es una localidad rural que siempre ha sido tranquila y pacífica: convertirla en una especie de zona de guerra intergaláctica para rodar la serie es horrible”, proseguía.

No deja de resultar llamativo lo aparatoso del diseño de producción de Obi-Wan Kenobi, teniendo en cuenta lo ocurrido sin ir más lejos con The Mandalorian. En contraste con lo desarrollado en los primeros compases de Star Wars (cuando los desiertos de Túnez tuvieron que pasar por los de Tatooine para sufrimiento del equipo de rodaje), la serie de Jon Favreau empleó una tecnología de nuevo cuño conocida como StageCraft. Esta lograba una mayor inmersión en escenarios digitales, y en plena crisis del coronavirus no solo ha conseguido que la producción de The Mandalorian no se vea excesivamente afectada; sino que poco a poco más proyectos de cine y series también la han adoptado.

Puede que, en el caso de Obi-Wan Kenobi (que aún no tiene fecha de estreno), se recurra a un sistema híbrido que siga contemplando la construcción de grandes decorados galácticos.