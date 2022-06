‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ desvela nuevos personajes y el título de su primer episodio

Este agosto llegará La Casa del Dragón devolviéndonos al mundo de Juego de tronos, pero no será la única serie que recorra en las semanas sucesivas un brutal mundo de fantasía épica. El 2 de septiembre (misma fecha en la que falleció J.R.R. Tolkien, allá por 1973) Amazon Prime tiene previsto estrenar El señor de los anillos: Los anillos de poder. Una superproducción que solo de cara a su primera temporada (hay planeadas cinco) ha requerido que la compañía invierta casi 500 millones de dólares. Es la serie más cara jamás producida, aunque sus showrunners le han quitado importancia durante una reciente entrevista con Empire.

Los anillos de poder está en manos de Patrick McKay y J.D. Payne, y este último acaba de recaer en un argumento bastante sobado a estas alturas: “Creemos que es importante mantener el presupuesto en su contexto. Esta temporada, realmente, es una película de ocho horas”. Acto seguido intenta aclararlo: “Tiene la duración de tres películas de Marvel, realizadas en el calendario de dos, con el presupuesto de una. Obsérvalo en el contexto donde realmente se está produciendo y podríamos decir que es una ganga”. Haya sido barato o no, Amazon se juega mucho con esta serie, y a la luz del primer tráiler parece que buena parte de la inversión ha ido a parar a las localizaciones.

Dicho tráiler nos introducía en la Primera Edad, varios cientos de años antes de El señor de los anillos, con unos cuantos personajes conocidos en su versión más juvenil: Galadriel y Elrond, interpretados ahora por Morfydd Clark y Robert Aramayo. Los dos primeros episodios vienen firmados por nuestro J.A. Bayona, que coincidiendo con la entrevista a los showrunners ha publicado en su Instagram una nueva imagen que fortalece el vínculo de la serie con la novela de Tolkien. ¿Por qué? Porque en esta publicación desvela cuál será el título del primer capítulo de Los anillos de poder, y no es otro que Shadow of the Past.

Una sombra del pasado. A priori suena muy genérico, pero es que en realidad se trata de un guiño al segundo capítulo de La comunidad del anillo, titulado precisamente Una sombra del pasado y dedicado a Gandalf contándole a Frodo cuál es el origen del anillo que ha heredado de Bilbo. En Los anillos de poder también servirá como introducción, recordando a Melkor y posiblemente presentando a Sauron antes de ser el Señor Oscuro, llamado entonces Annatar. Simultáneamente, Amazon ha confirmado además la existencia de nuevos personajes, llegando estos con un póster propio estilo los que ya han ido llegando de otros protagonistas: es decir, una imagen que oculta el rostro y enfatiza las manos.

De uno de ellos ya conocíamos su presencia: Celebrimbor, herrero elfo engañado por Sauron para forjar los Anillos de Poder, que será interpretado por Charles Edwards (visto en The Crown). Los otros personajes pertenecen por entero al clan de los Pelosos, antepasados de los hobbits: son Dylan Smith y Sara Zwagonbani (vistos en El corredor del laberino: La cura mortal y Divorcio en Hollywood) como los hermanos Largo y Marigold Brandyfoot, Megan Richards (Wanderlust) como Poppy Proudfellow y Lenny Henry (Broadchurch) como Sadoc Burrows. Puedes ver algunos de los nuevos pósters a continuación.

Los Pelosos tendrán una gran importancia en la serie Amazon

¿Quizá se trate de Marigold Brandyfoot? Amazon

