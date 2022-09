¿Quién es Daniel Weyman, ‘El extraño’ en ‘Los anillos de poder’?

A sus 44 años, el actor británico Daniel Weyman está en boca de todos por su papel como El extraño en El señor de los anillos: Los anillos de poder. Se trata de uno de los personajes más misteriosos de la producción de Amazon, por lo que la figura del propio intérprete ha suscitado un enorme interés y muchos van tras sus pasos para conocer nuevos detalles. El hombre del momento, al que podrían haber visto ya en otras series.

En los últimos años, Weyman participaba en producciones de renombre como Un escándalo muy inglés, la aclamada miniserie en la que interpretó a un reportero de la BBC. La antesala a su participación posterior como el Dr. Kenny en Gentleman Jack y sus colaboraciones en las series Testigo mudo, Treadstone y La sangre helada. Sin embargo, ningún papel de tan mayúscula relevancia como el de Los anillos de poder.

Daniel Weyman en 'Testigo mudo' Cinemanía

Su carrera en la TV británica

Un joven actor debuta allá por 2003-2004 en las series Wire in the Blood y Los asesinatos de Midsomer. El actor procedente de Newcastle upon Tyne trabajaba tiempo después en películas como Millones (Danny Boyle, 2004), Just Inès (Marcel Grant, 2010), Grandes esperanzas (Mike Newell, 2012) o La importancia de llamarse Oscar Wilde (Rupert Everett, 2018), mientras consolidaba su carrera en televisión con las series Foyle's War y Poirot. Una trayectoria muy ligada a la TV británica.

También es conocido el trabajo de Weyman poniendo voz a los personajes de audiolibros y podcasts de algunas grandes series, que le hicieron responsable de doblar a Desmond Dixon en Tommies y a Rick Madoc en The Sandman. Ajeno a las redes sociales y discreto durante la promoción de Los anillos de poder, el actor ahora es uno de los ejes centrales de los comentarios de la serie.

Daniel Weyman en 'Foyle's War' Cinemanía

Su gran salto a la superproducción de Amazon

"Creo que, con suerte, la gente se divertirá tanto viendo su historia como yo la disfruté filmándola", señalaba para ET Weyman sobre su aparición en Los anillos de poder. "Yo sabía en cada punto de la historia dónde estaba exactamente el personaje y quién era, así como lo que estaba pasando. Desde mi punto de vista, fue una tarea bastante fácil de seguir", añade sobre los rumores de la identidad de su personaje.

Un rol misterioso para el público, pero también para algunos de sus compañeros de equipo, como Markella Kavenagh. “Fuimos averiguándolo semana a semana. Algo que fue beneficioso debido a cómo es el Extraño y cómo es Nori también".

Un personaje que aún tiene mucho que ofrecernos y que podría provocar un enorme aumento en la popularidad internacional de Weyman, a juzgar por los 25 millones de espectadores que disfrutaron del estreno de Los anillos de poder en Prime Video. Una oportunidad para que el británico brille tanto como las lámparas de los Valar.

Daniel Weyman en la premiere de 'Los anillos de poder' Prime Video

