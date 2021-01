El revival de ‘Sexo en Nueva York’ abordará la crisis del coronavirus

Las amigas neoyorquinas están de vuelta. No todas, ya que en las últimas semanas se ha confirmado que Kim Cattrall (intérprete de Samantha) no participará en el revival de Sexo en Nueva York, pero los fans de esta mítica serie pueden estar de enhorabuena pese a todo. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán como Carrie, Miranda y Charlotte, y Parker ya ha podido confirmar que no hay planes de que Cattrall sea sustituida: “No vamos a crear un cuarto personaje. Tenemos a Nueva York como el cuarto personaje”, declaraba hace poco para TMZ. Y no es lo único que ha revelado sobre esta nueva serie, que se compondría de diez episodios a estrenarse en HBO Max.

La actriz ha dado cuenta vía Vanity Fair del esfuerzo que están haciendo los guionistas de la nueva Sexo en Nueva York para actualizar cosas que en la serie original hayan podido quedar anticuadas. “Es increíblemente diversa de un modo emocionante”, contaba Parker, asegurando que supondrá una nueva “experiencia vital, abordando temas políticos y sociales”. Michael Patrick King es el showrunner de un formato que promete, en efecto, estar comprometido con la actualidad, lo que conduciría inevitablemente a reflejar de algún modo la pandemia que asola el mundo desde el año pasado. Y así lo ha confirmado Parker.

“El COVID-19 será obviamente parte de la trama, porque golpea la ciudad en la que viven”, cuenta. “¿Cómo cambian las relaciones una vez tus amigos desaparecen? Tengo mucha confianza en cómo lo examinarán los guionistas”. Las protagonistas de Sexo en Nueva York tienen ahora 50 años, y la actriz revela que la edad y el envejecimiento serán los puntales básicos del revival. “Creo que todas estamos emocionadas por cómo les ha afectado el paso del tiempo. Ya sabes, ¿cómo viven ahora? ¿Se han adaptado a los cambios?”.

“¿Son como aquellas personas confundidas, amenazadas o nerviosas por lo que ocurre hoy en el mundo?", concluye Parker. “Me da mucha curiosidad ver cómo los guionistas imaginarán a estas mujeres hoy en día”. El revival de Sexo en Nueva York no tiene fecha de estreno, pero dado el empeño de HBO Max en presumir de contenidos para imponerse en la guerra del streaming, es posible que sus responsables se estén dando toda la prisa del mundo en tener la serie lista.