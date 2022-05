El Monopoly de ‘Stranger Things’ ha spoileado la cuarta temporada, y los Duffer no están muy contentos

Que el merchandising spoilee detalles de una película o serie es más o menos habitual. Es complicado armonizar la creación de juguetes con el control de información acerca de un blockbuster muy esperado, y quizá el exponente más célebre de estas confusiones sea cuando las figuritas de El despertar de la Fuerza presentaron a Rey con un sable láser y reventaron la gran sorpresa del film, que venía a ser su sensibilidad a la Fuerza. Y luego está la otra cara de la moneda, también dentro de Star Wars: había tanta tensión por mantener el secreto en torno a The Mandalorian, que cuando la serie llegó y Baby Yoda conquistó al público este descubrió que no iba a haber juguetes disponibles hasta varios meses después.

The Hollywood Reporter se hace eco de una nueva controversia rodeando Stranger Things, también a costa del descuido entre cómo se quiere presentar el producto a un público y las sucesivas explotaciones derivadas. Como si Netflix no tuviera ya bastantes problemas (con su pérdida masiva de suscriptores y el enfado de los accionistas), ahora resulta que el Monopoly basado en la cuarta temporada de Stranger Things, que se estrena este 27 de mayo, cuenta con spoilers bastante prominentes sobre su trama. Se ha sabido a partir de varias imágenes que empezaron a circular el mes pasado, mostrando un juego de mesa cuyas cartas describen giros relevantes en las aventuras inéditas de Once y su pandilla.

Según se lee en un hilo de Reddit, el juego habría sido encontrado en “una tienda minorista pero de reconocimiento nacional”, y siendo adquirido por quien hizo la foto “de forma legal”. No es contenido robado o filtrado, sino un Monopoly normal al alcance de cualquier consumidor, aunque hay quien tiene dudas porque hoy por hoy la mayoría de tiendas de EE.UU. solo disponen de tableros vinculados a las temporadas anteriores. Aparentemente sí hay un par de copias deambulando por eBay, pero en cualquier caso la información filtrada es real, y si en Netflix andan enfadados con este contratiempo no es nada comparado con la furia de los creadores de la serie, los hermanos Ross y Matt Duffer.

La cuarta temporada de Stranger Things ha tratado en concretarse lo suyo, marcada por el coronavirus y una ambición creciente en sus presupuestos, que ha conducido a que llegue dividida en dos mitades (la segunda se estrena el 1 de julio) y a que la totalidad de sus episodios supere la hora de la duración, el season finale llegando a las dos horas incluso. Los Duffer se han cuidado mucho de que no trascienda ningún detalle del argumento, sumiendo el proyecto en un esforzado secretismo, y descubrir que todo esto lo ha estropeado un tablero de Monopoly les ha contrariado enormemente. Hasta el punto de entrar “en colapso total” nada más enterarse. Toca, pues, aclarar responsabilidades.

Los productores de Stranger Things suelen estar “muy involucrados” en la fabricación de juguetes, y deben dar el visto bueno a estos productos antes de que salgan a la venta. Es difícil, pues, que esto haya sido meramente “accidental”, pero desde Netflix se comprometen a ir con cuidado de ahora en adelante. “Hemos aprendido la lección, esperamos que haya más control en la quinta temporada”. La cual será, por cierto, la última de Stranger Things.

