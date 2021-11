‘El joven Sheldon’ incorpora a su reparto a uno de los protagonistas de ‘The Big Bang Theory’

Desde su inicio, la serie de El joven Sheldon ha estado guiada por la voz en off de Jim Parsons como el Sheldon Cooper del futuro. De este modo el vínculo con The Big Bang Theory, serie de la que ejerce de precuela, quedaba consolidado y los múltiples fans se mantenían en terreno familiar viendo cómo un chaval interpretado por Iain Armitage iba creciendo hasta convertirse en el friki más famoso (e irritante) de la televisión. El concepto ha sobrepasado las expectativas con las que partió, y actualmente El joven Sheldon lleva estrenadas cuatro temporadas, encontrándose en emisión de la quinta y aún encontrando formas de sorprender a los espectadores.

La última de ellas, recuperar a un personaje de The Big Bang Theory que no sea el susodicho Sheldon. Según recogen medios como TV Line, el próximo 18 de noviembre se emitirá el séptimo episodio de la temporada actual, dedicado a explicar el origen del desprecio que Sheldon siente por la ingeniería (a su juicio, “la hermana menor retrasada de la física”) concentrado en un profesor que interpretará Lance Reddick (The Wire, John Wick). En este episodio intervendrá como estrella invitada nada menos que Simon Hellberg, intérprete de Howard Wolowitz en la serie original que recientemente sorprendió a propios y extraños por su dedicadísima actuación en Annette, de Leos Carax.

Hellberg, claro está, no aparecerá como actor visible, sino que emulará a Parsons narrando el episodio con su voz en off. Tiene mucho sentido que Wolowitz intervenga justo en este capítulo debido a que él es, propiamente, un ingeniero, que siempre ha sufrido el desprecio de Sheldon al no considerarle un verdadero científico. La voz de Wolowitz y el papel de Reddick nos revelarán a qué se debe esta animadversión, en una entrega que el productor ejecutivo Steven Molaro considera como “uno de sus mejores episodios”. “Trabajar de nuevo con Simon para ayudar explicar el arraigado odio de Sheldon por la ingeniería fue un sueño hecho realidad”, declara.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.