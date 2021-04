‘El joven Sheldon’ renueva por tres temporadas: tendremos capítulos hasta 2024

Al inicio de su andadura en 2017, El joven Sheldon no abrigaba muchas ambiciones fuera de exprimir el éxito de The Big Bang Theory, de la cual ejercía de precuela al profundizar en la niñez del personaje de Jim Parsons. No obstante, esta sitcom desarrollada por Chuck Lorre y Steve Molaro fue amasando en su transcurso una audiencia de lo más fiel, que motivó que dos años después fuera renovada al mismo tiempo por una tercera y cuarta temporada. CBS ha repetido la jugada, y según recogen medios como TV Line ha renovado El joven Sheldon por una quinta, sexta y séptima temporada: tres temporadas al unísono que implican que habrá nuevos capítulos hasta mínimo 2024.

El joven Sheldon, protagonizada por Iain Armitage, ha mantenido su liderazgo pese a puntuales pérdidas de espectadores en la parrilla de comedia de CBS, donde también tienen una posición predominante otras ficciones a cargo de Lorre como Mom o United States of Al. Mientras que en España podemos ver El joven Sheldon a través de Movistar+, la serie se encuentra emitiendo ahora mismo su cuarta temporada en EE.UU., con un público tan consolidado que ha conducido a esta ambiciosa planificación por parte de CBS. Kelly Kahl, presidente de la compañía, ha lanzado un comunicado aclarando la decisión de la directiva.

“Bajo el liderazgo de Chuck Lorre y Steve Molaro, este magnífico elenco y estos talentosos guionistas han ido dando vida a estos maravillosos personajes. El joven Sheldon es líder de la comedia con más de 2.5 millones de espectadores, y el eje central de la programación de comedia de los jueves en CBS”, declaraba Kahl. “El humor, calidez y corazón de la familia Cooper es un gancho innegable para los millones de fans que la sintonizan cada semana. Nos emociona ver qué tienen reservado las próximas tres temporadas para un Sheldon algo más mayor y todos los Coopers”.

El joven Sheldon también cuenta en su reparto con Zoe Petty, Annie Potts y el propio Parsons como narrador (y, fuera de la pantalla, productor ejecutivo). Según el canon de la serie desarrollado por The Big Bang Theory (que llegara a su fin en 2019), en el futuro próximo de la serie veríamos cómo Sheldon sufre la muerte de su padre, George Sr., pero no está claro en qué punto de las nuevas temporadas ocurrirá esto. En lo que respecta a su vida útil, el personaje empezó la serie con 11 años pero, dado que el Sheldon adulto de The Big Bang Theory tiene unos 30, El joven Sheldon puede estirarse aún por muchas temporadas.