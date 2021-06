El documental de Peter Jackson sobre los Beatles ahora es una serie de 6 horas (y tiene fecha de estreno en Disney+)

A Peter Jackson siempre le han ido las duraciones desmedidas, pero en el caso de The Beatles: Get Back hablamos sin duda de un caso más justificado que la trilogía de El hobbit. El cineasta neozelandés lleva años trabajando en este épico documental sobre los Fab Four, que según supimos hace tiempo, iba a estrenarse en agosto de 2021. Desde entonces ha habido un ligero cambio de planes, ya que Get Back llegará directamente al catálogo de Disney+ el fin de semana de Acción de Gracias (25/27 de noviembre), convertido en una miniserie documental de seis horas y tres episodios.

“Debido a la gran riqueza del metraje que Jackson tiene entre manos, que se ha pasado los últimos tres años restaurando y editando, The Beatles: Get Back será presentada como tres episodios separados”, se puede leer en un comunicado de Disney+, según se hacen eco medios como IndieWire. El documental se compone en su mayor parte, tal y como se dejó caer en su momento, de “metraje de la banda trabajando en el estudio, mostrando a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras crean sus clásicas canciones y bromean, ríen y juegan frente a la cámara”.

Concretamente, Get Back ofrecerá un exhaustivo vistazo a los últimos días del grupo británico, a partir de 60 horas de material audiovisual inédito (y 150 de audio) que Michael Lindsay-Hogg grabó en enero de 1969. La sinopsis revela lo siguiente: “El documental recoge la historia de los Beatles mientras planifican su primer espectáculo en vivo en más de dos años, capturando la composición de 14 nuevas canciones. El documental presenta, por primera vez en su totalidad, la última actuación de los Beatles como grupo: el inolvidable concierto en la azotea de la calle Savile Row de Londres, así como otras piezas clásicas incluidas en los dos últimos álbumes de la banda, Abbey Road y Let it Be”.

Según parece, Jackson ha sido “la única persona en 50 años que ha tenido acceso a estos archivos cinematográficos privados”, y está realmente entusiasmado por el proyecto. “En muchos aspectos, el extraordinario metraje de Michael Lindsay-Hogg capturó múltiples líneas argumentales”, declaraba. “La historia de los amigos, de los individuos. Es la historia de las fragilidades humanas, y de una asociación divina. Es un relato detallado del proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión… y no se trata de nostalgia: es crudo, honesto y humano”.

“A lo largo de seis horas, conocerás a los Beatles desde una intimidad que nunca creíste posible”, concluye el director de El señor de los anillos. Y sí, ahora no podemos esperar a que llegue noviembre.

