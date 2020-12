Primer avance de ‘The Beatles: Get Back’: el documental de Peter Jackson sobre la mítica banda

Peter Jackson lleva desde 2014, cuando estrenó La batalla de los cinco ejércitos, sin dirigir un largometraje de ficción. El director neozelandés, sin embargo, no ha estado parado en todo este tiempo, pues aparte de dirigir en 2018 el documental Ellos no envejecerán homenajeando a los soldados británicos de la Primera Guerra Mundial se involucró en una cuidadosa remasterización de la saga de El señor de los anillos. Su idea era corregir las “inconsistencias visuales” que percibía que existían de unas películas a otras, y al poco de que se hayan comercializado estas actualizaciones sabemos de otro proyecto, mucho más ambicioso, que lleva su firma. Su título es The Beatles: Get Back.

“Queríamos dar a los fans de los Beatles un aguinaldo, así que hemos montado un avance de cinco minutos para The Beatles: Get Back”, cuenta Jackson en un avance recién publicado. “Esperamos que lleve una sonrisa a la cara de todos y algo de alegría en esta dura época”. Se trata de un ambicioso documental que recorre los últimos días de los Beatles a partir de 140 grabaciones de audio y 56 horas de vídeo grabadas por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y que corresponden al desarrollo de Let it Be. Disco final de la banda, cuya génesis será explorada en un documental destinado a Disney+. El avance de cinco minutos presentado no constituye, sin embargo, el primer tráiler, sino un sneak peek.

La idea es que el tráiler definitivo de The Beatles: Get Back llegue en algún punto de 2021, y que la película resultante lo haga a su vez en agosto de 2021, formando parte del catálogo de Disney+. Además de las sesiones de grabación nunca vistas de Let it Be, el material recopilado por Jackson también incluye el famosísimo concierto que dio la banda en la azotea de los estudios Apple de Londres. Un tesoro que ningún beatlemaníaco que se precie querrá perderse, y que terminará siendo acompañado por la llegada posterior de Let it Be, el documental del citado Lindsay-Hogg estrenado en 1970, a la plataforma.

Échale un vistazo al avance bajo estas líneas.