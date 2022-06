El actor de ‘Stranger Things’ que es clave en las grandes producciones: de ‘Crepúsculo’ a ‘Animales fantásticos’

Esta noticia contiene spoilers de Stranger Things 4T

Desde que Jamie Campbell Bower debutara en 2007 en Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (de Tim Burton), el actor británico ha sido una pieza clave en algunas de las franquicias más importantes del cine y la televisión. Ahora, su papel como número 001 / Vecna en Stranger Things se ha transformado en uno de los principales plot twist de la 4T de la serie de Netflix, que promete traernos grandes momentos de cara al desenlace.

A sus 33 años, su imagen angelical le ha situado tras de algunos de los principales villanos del cine. De esta forma, Campbell Bower era Caius en Luna Nueva, la segunda entrega de la franquicia Crepúsculo. Este repetiría en el mismo papel en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 y La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2.

Su papel como el vampiro de los Vulturi también llegaba casi a la par que su participación como el joven Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1, quien tomaría una mayor relevancia en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald.

Otras grandes sagas en las que ha participado el intérprete son Cazadores de sombras, ya que era Jace en Ciudad de hueso; Christopher Marlowe, en la serie de televisión sobre William Shakespeare; y el rey Arturo, en la serie Camelot. Este incluso llegaba a participar en el piloto de una de las series más rumoreadas tras el desenlace de Juego de tronos, que finalmente parecía ser desestimada por HBO.

Además, el inglés también ha desarrollado estos años su amor por la música, como hijo de una familia de profesionales del sector, siendo el vocalista y el guitarrista de la banda británica de punk rock Counterfeit. Campbell Bower llegaría incluso a aparecer en el videoclip de la canción Never Let Me Go, de Florence + The Machine. Un amor por el arte que se unía a sus adoración por los teatros y su faceta como modelo.

Además de Stranger Things, Jamie Campbell Bower tiene pendiente el lanzamiento de True Haunting, la nueva película dirigida por Gary Fleder (Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto). ¿Nos aterrorizará con esta producción de nuevo?

