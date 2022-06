“Ya no puedes parar esto”: Tráiler del Volumen 2 de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

Nos habían prometido que Stranger Things volvería por todo lo alto, y así ha sido. La cuarta temporada de la serie de Netflix estrenó recientemente sus primeros episodios, narrando el enfrentamiento de los habitantes de Hawkins a la mayor amenaza con la que se hayan encontrado nunca. Tristemente, y aunque la duración de estos siete episodios fuera más holgada que de costumbre, la experiencia terminó sabiendo a poco por quedar inconclusa: solo se trataba del Volumen 1 de los dos en los que los hermanos Duffer decidieron dividir esta nueva remesa. Por suerte, el Volumen 2 está a la vuelta de la esquina: Netflix estrenará los episodios que faltan el 1 de julio, y ya ha publicado un tráiler anticipándolos.

Uno bastante breve. 30 segundos dedicados a una tormenta de imágenes potentes en las que podemos distinguir el resurgir de los poderes de Once (Millie Bobby Brown), el interior de la casa Creel, y a Hopper (David Harbour) contemplando a un Demogorgon, previsiblemente aún en Rusia. El avance está marcado, además, por la inquietante voz de Vecna, que asegura a Once que “ya no puede parar esto”. El Volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things se compone de únicamente tres episodios (es el tercer acto de esta fase de la historia, según afirmaron los Duffer) y el último de ellos alcanzará las casi dos horas y media de duración: un récord para la serie y posiblemente para la televisión.

Una vez concluya Stranger Things 4, la idea de los showrunners es ponerse con la temporada final. Aquélla que traiga el desenlace para una historia que no ha hecho sino ganar adeptos a lo largo de su andadura, mezclando hábilmente la nostalgia con un terror sucesivamente más elaborado. Puedes ver el teaser del Volumen 2 bajo estas líneas.

