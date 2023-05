Dónde ver 'Silo': cuántos episodios tiene esta distópica serie de ciencia ficción

Un nuevo proyecto desembarcó en el catálogo de Apple TV el pasado 5 de mayo. Nada más y nada menos que la nueva serie Silo. Esta propuesta toma como punto de partida la historia de las novelas más vendidas en el New York Times (Shift, Dust y Wool), las cuales están escritas por Hugh Howey.

El estreno de esta serie se produjo el día 5 de mayo con sus dos primeros capítulos, seguido de un episodio semanal cada viernes hasta el 30 de junio, cuando se emitirá la décima entrega.

La trama se sumerge en un futuro donde toda la humanidad vive en una ciudad subterránea de orígenes enigmáticos. Según los líderes de la población, los 10.000 habitantes que se encuentran en dicha localidad son los últimos sobrevivientes de la humanidad, puesto que el mundo exterior es tóxico para la vida humana.

La serie está protagonizada por la actriz de Misión Imposible, Rebeca Ferguson. La actriz le da vida a Juliette, una ingeniera que intenta indagar sobre el asesinato de una persona cercana a ella y que se encuentra con un problema misterioso que va mucho más allá de su imaginación.

El reparto lo completan el rapero Common (The Chi), Harriet Walter (Succession), Chinaza Uche (Dickinson), Avi Nash (The Walking Dead), David Oyelowo (Selma), Rashida Jones (Parks and Recreation) y Tim Robbins (Río místico). Además, la serie cuenta con la producción ejecutiva de Yost, Howey y Ferguson, junto con Morten Tyldum (Defending Jacob, The Imitation Game), quien también dirige los primeros tres capítulos.

Esta serie, en un primer momento, iba a ser un film que iba a producir 20th Century Fox, pero, después de varias modificaciones y estar a punto de emitirse en AMC, se decidió optar por el formato de diez capítulos que se difundirán en la plataforma Apple TV+.

Hugh Howey toma la palabra

Hugh Howey, en una entrevista con Wired, recalcó algunos de los aspectos de la serie y las similitudes existentes entre la población de la serie y nuestra sociedad actual. Es una especie de crítica donde quiere hacer ver a la población lo frágil que puede llegar a ser el mundo en el que vivimos.

"Habla de lo de lo delicado que puede parecer nuestro mundo y de la lucha por poner en marcha sistemas sociales que nos permitan mantenerlo unido. Realmente habla de la esperanza que muchos tenemos de que podamos mejorar la condición humana, pero también detalla los peligros con los que está plagado este viaje", finalizó Hugh.

