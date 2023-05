¿Cómo se hizo famoso Pedro Pascal?

Pedro Pascal es uno de los actores más conocidos y respetados del panorama actual. El actor chileno, que actualmente ha presentado en Cannes un nuevo proyecto (Extraña forma de vida) junto al director español Almodóvar, se hizo hueco poco a poco en la industria cinematográfica hasta que encontró un proyecto que nunca olvidará, 'Juego de tronos'.

Sus primeros pasos como actor fueron con pequeñas participaciones en series estadounidenses. Entre una larga lista destaca La Ley y el Orden, donde interpretó en varias ocasiones a los criminales que buscaban los protagonistas principales en sus diferentes casos policiales.

Las apariciones en proyectos como El Mentalista, The Good Wife, Graceland o The Last of Us, permitieron a Pedro llegar a ser más conocido en la industria de Hollywood y forjarse, así, un camino que lo llevó en volandas a la cima más alta del éxito.

El gran reto

La representación que llevó a la fama a Pedro Pascal fue la de Oberyn Martell, en 'Juego de tronos'. La interpretación del actor en esta serie, que es una de las más recordadas de la historia creada por George R.R. Martin, quedó en el corazón y en la memoria de todos los seguidores.

La interpretación tan atrevida, irreverente y sin miedo a la realeza o a las grandes familias (buscaba venganza por la muerte de su hermana Elia a manos de la familia Lannister) provocó que conquistase a todos los fans de 'Juego de tronos'.

Pascal supo dar una actuación que lo convirtió en uno de los personajes más inolvidables dentro de toda la serie de 'Juego de tronos' y, a partir de ahí, su carrera profesional despuntó y terminó logrando algunos papeles protagonistas como en la serie de 'Narcos' o en 'The Mandalorian'.

