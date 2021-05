Dónde ver otras series basadas en novelas de Harlan Coben, el autor de 'El inocente'

Con más de una treintena de novelas en su haber, Harlan Coben se ha convertido en uno de los escritores más exitosos del mercado internacional. El estadounidense comenzaría su carrera profesional en los años 90 con Sin un adiós (Play Dead), que iniciaría su senda por el misterio y el thriller. Esto permitiría que acabara realizando algunas conocidas colecciones de libros basadas en los personajes de Myron Bolitar y Mickey Bolitar. Ahora, una de sus novelas independientes llega a Netflix con El inocente, la última adaptación de la obra de Coben que se suma a las anteriores...

Aunque el listado de adaptaciones de su obra es prácticamente seriéfilo, hay que destacar No se lo digas a nadie (2006), filme de Guillaume Canet (Asterix & Obelix: The Middle Kingdom). La película narra el asesinato de una mujer por parte de un psicópata, que deja una huella indeleble en la memoria de su marido, hasta que años después recibe una foto de ella en tiempo real entre la multitud. Este título premiado con cuatro premios César está disponible en Amazon Prime Video, Filmin, Rakuten TV, Google y iTunes.

Las adaptaciones seriéfilas



Tras No se lo digas a nadie, Coben decidiría tomar las riendas de sus adaptaciones. Así comenzaría un periplo seriéfilo iniciado con la serie Última oportunidad en 2015, que se encuentra disponible en Amazon Prime Video. Una ficción que cuenta con seis episodios, en los que Alice despierta del coma días después de un incidente, momento en el que descubre que su marido ha sido asesinado y su bebé ha desaparecido. La lucha por su búsqueda será incesante.

Posteriormente, llegarían la adaptaciones de The Five (2016) y Solo una mirada (2017), las únicas que no se encuentran disponible en estos momentos en las plataformas y que postergaban el gusto del novelista por las desapariciones.

Un nuevo acuerdo con Netflix ampliaría la oferta de sus adaptaciones, que están llegando progresivamente a la plataforma y que otorga una enorme fuente de ideas para las ficciones venideras. Así pues, Safe contaría con un reparto internacional encabezado por Michael C. Hall (Dexter). Una producción británica que narra la historia del cirujano pediatra y padre viudo con dos hijas adolescentes, que tendrá que buscar a su hija mayor desaparecida entre una comunidad de vecinos repleta de secretos.

El triunfo de Safe bajo el parangón de Netflix haría que el servicio de streaming apostará en 2020 por No hables con extraños y Bosque adentro, la primera ficción de producción británica y la segunda polaca. No hables con extraños aborda una trama de secretos desvelados, que afectan a una pareja; mientras que un asesinato en Varsovia centra la acción de Bosque adentro. Coben podría tener más adaptaciones en camino a juzgar por el éxito de El inocente. ¿Cuál será la próxima?