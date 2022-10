Dónde ver otras películas y series de Evan Peters, el protagonista de 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'

Colaborador habitual de Ryan Murphy, ganador de un premio Emmy por Mare of Easttown y actor sin miedo a llevar al límite su salud mental, Evan Peters ha vuelto a conseguir las alabanzas del público y la crítica en su papel de asesino en la miniserie Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Un nuevo trabajo para Netflix que nos invita a hacer un repaso por algunos de sus trabajos disponibles en estos momentos en el streaming.

American Horror Story

El actor estadounidense saltaba a la fama internacional con su papel como Tate Langdon en 2011, un joven con problemas mentales y detrás de una de las matanzas más cruentas de la serie. Un papel que bien le valió el reconocimiento del público y provocó su reaparición hasta en 100 episodios de la ficción antológica de Ryan Murphy, que próximamente contará con una temporada 11. Su aparición como líder de una secta en la séptima temporada provocó que Peters tuviera que acudir a terapia durante varios años. No nos extraña.

Dónde puedes ver la serie: Disney+

Franquicia X-Men y MCU

Su participación como Quicksilver en X-Men: Días del futuro pasado (2014), X-Men: Apocalipsis (2016) y X-Men: Fénix Oscura (2019), así como un cameo sin acreditar en Deadpool 2 (2018), aumentó aún más el fenómeno fan tras Peters. Un papel que repetía sorprendentemente en la serie del Universo Cinematográfico de Marvel Bruja Escarlata y Visión, donde el multiverso comenzó a tomar forma.

Dónde ver sus trabajos como Quicksilver: todos están disponibles en Disney+

Mare of Easttown

Peters lograba su primer Emmy en 2021 por su papel como el detective Colin Zabel en la serie Mare of Easttown, la serie creada por Brad Ingelsby y protagonizada por Kate Winslet. Su personaje asistía a Mare en la investigación del asesinato ocurrido en un pequeño pueblo de Pennsylvania (EE UU), ante el cual ella parecía comenzar a desmoronarse. Una interpretación que nos mostraba una vez más las grandes dotes actorales del norteamericano.

Dónde verla: HBO Max

Pose

Tras el éxito de American Horror Story y precediendo a su nueva colaboración en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Peters y Murphy trabajaron juntos en la serie Pose. Una ficción que nos trasladaba a la escena ballroom de Nueva York en los años 80, donde la comunidad LGTBI luchaba por crear espacios seguros para el colectivo. Peters interpretó en la serie durante su primera temporada a Stan Bowes, empresario e interés amoroso de Angel (Indya Moore).

Dónde verla: Disney+

One Tree Hill

El instituto One Tree Hill nos mostró las desventuras de los personajes interpretados por Chad Michael Murray, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz, Paul Johansson o Sophia Bush, pero también nos presentó a una nueva oleada de nuevos actores que estaban metiendo cabeza en la industria. Ese fue el caso de Evan Peters, quien debutó en 2004 en los filmes Sleepover y Clipping Adam, que fueron seguidos de las series The Days, Phil del futuro e Invasión. Una filmografía in crescendo que encontró su gran apertura con el personaje de John 'Jack' Daniels en 2008, dentro del universo de One Tree Hill.

Dónde verla: HBO Max

Kick-Ass: Listo para machacar

Su papel como Todd, el amigo del protagonista en Kick-Ass: Listo para machacar, también le granjeó una enorme popularidad al intérprete en 2010. Un filme en el que coincidió con actores de la talla de Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz y Nicolas Cage, en una divertida comedia de superhéroes que se ha convertido en una de las mejores adaptaciones de los cómics de Mark Millar.

Dónde verla: en Starz

