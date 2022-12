Dónde ver 'El mentalista', la serie policíaca que protagonizó Simon Baker

¿Encontró Patrick Jane finalmente a John el Rojo? ¿Acabó juntándose con la agente Lisbon? Tras burlarse en un programa de televisión de un asesino en serie conocido como John el Rojo, quien decidía vengarse matando a su mujer e hijas, el psíquico interpretado por Simon Baker buscaba hacer justicia trabajando como asesor en la Oficina de Investigación de California.

La producción seguía la estructura típica de las series policíacas. Además de al protagonista que se mueve por interés propio, teníamos a la Jefa de policía e interés amoroso Theresa Lisbon (Robin Tunney) y a sus compañeros de trabajo, entre los que se encontraban Kimball Cho (Tim Kang), el personaje serio y confidente de Jane, y Wayne Rigsby (Owain Yeoman) y Grace Van Pelt (Amanda Righetti), la pareja secundaria de la serie.

Durante 7 años, el equipo de policías californiano resolvió una infinidad de crímenes gracias a las habilidades de observación de Jane hasta que, en febrero de 2015, El mentalista finalizó su séptima y última temporada con un desenlace redondo que regaló a sus fans un bonito final. Actualmente, se pueden revisitar sus 7 temporadas en la plataforma de HBO Max.

Robin Tunney, Simon Baker, Tim Kang, Owain Yeoman y Amanda Righetti en 'El mentalista' Cinemanía

¿Qué fue de Simon Baker?

A pesar de haber dado vida durante siete años al carismático y atractivo mentalista, papel por el que recibió nominaciones al Emmy a Mejor actuación principal en una serie dramática y al Globo de Oro a Mejor actor de serie de TV, son pocos los proyectos en los que hemos podido volver a ver al actor en acción.

Desde la finalización de la producción de la CBS, Baker ha aparecido únicamente en un episodio de la serie estadounidense Roar. En el ámbito cinematográfico, ha trabajado en películas como Here and Now y High Ground y, en 2017, dirigió y protagonizó la película Breath, basada en la novela homónima de Tim Winton, la cual fue presentada en el Festival de Zúrich.

Actualmente, el actor de 53 años reside en Los Ángeles y es la imagen de la firma de relojes de lujo Longines.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.