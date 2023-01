Ya sabemos a dónde van las series canceladas de HBO Max Europa: SkyShowtime las adquiere en exclusiva

SkyShowtime, la nueva plataforma de streaming que llegará a España el próximo mes de febrero, ha anunciado la adquisición de los derechos en exclusiva para Europa de 21 series locales de Warner Bros. Discovery. Entre ellas se incluyen producciones europeas que fueron canceladas y eliminadas de HBO Max el pasado verano, como las españolas Por H o por B, Todo lo otro, Foodie Love o Sin novedad.

Por H o por B, la serie de comedia de Manuela Burló Moreno protagonizada por Marta Martín y Saida Benzal que tenía pendiente de estreno su segunda temporada cuando fue eliminada de HBO Max, lanzará sus nuevos episodios ya en SkyShowtime.

Otros títulos anteriormente de HBO Max que ahora estarán en exclusiva en SkyShowtime son las series Beartown (Suecia), Beforeigners (Noruega), Kamikaze (Dinamarca), Lust (Suecia), The Informant (Hungría), Czech It Out! (República Checa), Hackerville (Rumanía), One True Singer (Rumanía), Pray, Obey, Kill (Suecia), Ruxx (Rumanía), Success (Croacia), The Sleepers (República Checa), Tuff Money (Rumanía) y Welcome to Utmark (Noruega). SkyShowtime conserva la opción de encargar nuevas temporadas de varias series.

Nuevas producciones originales

El acuerdo también incluye otras tres nuevas series cuya producción ha finalizado y se estrenarán a nivel mundial en la nueva plataforma a lo largo del 2023: la serie policiaca finlandesa ID, la comedia familiar checa y eslovaca The Winner y el drama polaco Warszawianka.

En total, este acuerdo, cuyos términos económicos no se han revelado, proporciona a SkyShowtime 168 episodios (más de 150 horas) de programación original, tanto nueva como ya emitida. Todas las series adquiridas estarán disponibles para los suscriptores de SkyShowtime en sus 22 mercados.

Ya disponible en 12 países, SkyShowtime se lanzó por primera vez en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en septiembre, seguido por los Países Bajos y Portugal en noviembre, y Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Montenegro y Serbia en diciembre. Tiene previsto llegar a Albania, Andorra, Eslovaquia, Hungría, Kosovo, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía y República Checa en el primer trimestre de 2023. La fecha confirmada para España es el mes de febrero.

Además de estas series, SkyShowtime incluirá en su lanzamiento títulos de cine y serie pertenecientes a los estudios, Universal Pictures, Paramount Pictures y DreamWorks Animation, así como de los canales y plataformas de streaming Paramount+, Peacock, Showtime, Sky y Nickelodeon.

