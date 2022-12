Las series de HBO Max en el limbo: lista de todos los títulos que desaparecen de la plataforma

Desde el anuncio a mitades de año de la fusión entre las plataformas de HBO Max y Discovery+, las cancelaciones de series y películas —y las decepciones por parte de sus usuarios— no han parado de llegar. La primera víctima fue la película de Batgirl, que no consiguió ni acabar su rodaje antes de que Warner Bros. Discovery (compañía creada a partir de la fusión entre WarnerMedia y Discovery, Inc. y responsable del cambio en las plataformas) decidiese cancelar su estreno en el mes de agosto. Y aquello fue solo el principio.

Ese fatídico desenlace lo vivió también Westworld, cancelada por sorpresa tras cuatro temporadas, y lo mismo le pasó meses antes a La mujer del viajero en el tiempo tras una única temporada. Todo ello se hizo en el marco de las nuevas medidas que David Zaslav, CEO de Warner, ha decidido tomar para sufragar las deudas de la compañía. Y, a punto de finalizar el año, empezamos a vivir otra de las consecuencias de estos cambios: la retirada de series y películas de la plataforma de HBO Max.

Te contamos qué producciones dejarán de estar disponibles en la plataforma de streaming.

Raised by Wolfes. Tras la destrucción de la Tierra a causa de una guerra religiosa, Raised by Wolfes narra un futuro en el que, en un planeta desconocido, dos androides se encargan de criar a niños humanos y empezar una civilización de ateos. La serie fue cancelada después de 2 temporadas y, aunque todavía puede disfrutarse en HBO Max, acabará desapareciendo del catálogo de la plataforma.

Westworld. A HBO le gustan los robots. Se trata de una de las series más destacadas de su catálogo y, a pesar de ello, Warner no ha dudado, al igual que con su compañera, no solo en cancelar la serie, sino en eliminarla de la plataforma de streaming. A pesar de que todavía se encuentre disponible, le decimos adiós al parque de atracciones y sus androides, a los ricos inhumanos y a Roboam, la IA.

La mujer del viajero en el tiempo. Los robots... y la ciencia ficción. La serie prometía y, sin embargo, no tuvo el éxito que se esperaba de ella. Al fin y al cabo, ¿qué es una producción sobre el viaje en el tiempo sin Rachel McAdams? La serie protagonizada por Theo James y Rose Leslie solo aguantó una temporada antes de su cancelación. Todavía se mantiene en el catálogo de la plataforma, aunque será otra de las que acabe por desaparecer.

Fotograma de 'La mujer del viajero en el tiempo' Cinemanía

Love Life 2. Primero conocimos las aventuras (y desventuras) amorosas de Darby (Anna Kendrick), una joven en busca del amor y de un futuro laboral digno. En la segunda temporada, le tocó el turno a Marcus (William Jackson Harper), un hombre que, tras un matrimonio fallido, volvía al mundo de las citas. Ha sido esta última la víctima de los recortes de Warner que, a pesar de que continúa en el catálogo, será de las series que se eliminarán de la plataforma.

Minx. Jake Johnson, nuestro antiguo y queridísimo Nick Miller, volvía al mundo de la comedia en marzo de este mismo año con Minx, serie que narra la historia de una escritora y su editor en su empeño por crear la primer revista erótica para mujeres. Sin embargo, su estancia en HBO pende de un hilo.

Fotograma de 'Minx' Cinemanía

Camping. David Tennant y Jennifer Gardner se ponen a las órdenes de Lena Dunham en Camping, las aventuras de un matrimonio que decide ir a pasar al campo el día del cumpleaños del marido con inesperadas consecuencias. Ni siquiera el reparto de estrellas ha conseguido que HBO mantenga la miniserie en su catálogo.

La señora Fletcher. A la espera de Agatha: Coven of Chaos, podíamos disfrutar de Kathryn Hahn en esta miniserie sobre una madre divorciada que, después de que su hijo se marche a la universidad, descubre el mundo de la pornografía y decide experimentar en sus relaciones sexuales. Sin embargo, es otra de las series que HBO ya ha eliminado de su plataforma.

Fotograma de 'La señora Fletcher' Cinemanía

Entre otras producciones que desaparecen de la plataforma (y que, posiblemente, no te suenen mucho), se encuentran The Nevers, Beartown, The Sleepers, Umbre, Made for Love, Lujuria, Here and Now, Mi profesora favorita, Gordita Chronicles, Generation y Los visitantes.

Los más pequeños también verán reducido su catálogo con la retirada de las series de animación de Tito Yayo, Aquaman: el rey de Atlantis, El tren infinito, Campamento mágico, Odo, Mia's Magic Playground y Elliot de la Tierra.

Además, las series no han sido las únicas que han sufrido las consecuencias de Zaslav. Entre las películas que podían verse en la plataforma de streaming y que han dejado de estar disponibles encontramos la protagonizada por Anne Hathaway Confinados, Mi cena con Hervé con Peter Dincklage y Jamie Dornan y Superintelligence, protagonizada por Melissa McCarthy.

