Desde París con amor: así será 'Berlín', el spin-off de 'La casa de papel'

“Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. La primera es el amor. Y la verdad, no era el caso. Mi tercera mujer acababa de dejarme... La segunda, es un botín de más de diez millones de euros. Pero tampoco era el caso. Íbamos a robar el eslabón para un golpe mucho más grande, el de hoy era sencillo. Pero si tienes un mal día, puedes terminar poniendo de rodillas a un desgraciado y apuntándole a la cabeza".

Así comienza el primer episodio de Berlín, el spin-off precuela de La casa de papel centrado en el ladrón más oscuro y carismático de la banda del Profesor. El personaje de Pedro Alonso, un astuto hedonista que no sobrevivió al atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pero se las ingenió para regresar a la serie en flashbacks para sus temporadas en Netflix, será el protagonista absoluto de esta nueva apuesta con la que se expande el universo rojo Dalí creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

¿Por qué él y no algún otro de los alumnos aventajados de Álvaro Morte? "El personaje de Berlín tiene la personalidad más efervescente", afirma Pina durante la presentación de la ficción en Madrid antes del inicio de rodaje: "Nunca tiene una hoja de ruta clara. Su grandeza es que no es previsible. Puede ser villano o no serlo, es indescifrable y tiene ese punto de circuito cerebral psicopático. Lo mismo te da un botellazo que un beso".

Así, los creadores se sintieron con libertad absoluta para jugar y mostrar otra cara del personaje. "Queríamos explorar esa personalidad, su lado un poquito mas lúdico, cómico, romántico, sin perder su psicopatía", asegura Pina: "Nos gustaba mucho la idea de introducir una nueva banda alrededor de un Berlín en un estado emocional distinto". Esa banda la conforman Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, aunque Pina promete nuevas incorporaciones a lo largo de la temporada.

Reparto estelar

Para Pedro Alonso, volver a meterse en la piel del ladrón de guante blanco es todo un regalo: "Me parece alucinante estar aquí. Berlín es un parque temático, como actor puedes abrazar el entretenimiento mas salvaje con él y estoy muy agradecido de que esta aventura continúe". Como decíamos, no estará solo en esta nueva odisea para Netflix.

Varios rostros conocidos del cine y la televisión española lo acompañan. Michelle Jenner es Keila, una eminencia en ingeniería electrónica. "Es una ingeniera informática experta en ciberseguridad, menos experta en la parte emocional que la intelectual", puntualiza la actriz. Begoña Vargas, la gran revelación de Las leyes de la frontera, tiene el papel de la enérgica Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite: "Es la montaña rusa del grupo y ha venido a esta banda a pasárselo bien".

Julio Peña, protagonista de A través de mi ventana, interpreta a Roi, el fiel escudero de Berlín: "Tiene plena confianza en su amigo porque le sacó de un pasado no demasiado bueno". En cuanto a Tristán Ulloa, el veterano intérprete dará vida a Damián, un catedrático filántropo y amigo de Berlín, que "actúa como su Pipito Grillo particular, es la espina dorsal de su amistad". Joel Sánchez es Bruce, el implacable hombre de acción: "El descerebrado del grupo. Es muy dinámico y vive en un carpe diem perpetuo".

Todos coinciden en que es un honor entrar a formar parte de un fenómeno como La casa de papel y están deseando arrancar el rodaje. "Es una aventura que quiero vivir disfrutando", asegura Peña, a lo que Jenner añade: "Hay expectativas altas, pero estamos haciendo un muy buen producto". Ulloa, por su parte, asegura tener todavía ese "cosquilleo en el estómago" por emprender un nuevo proyecto.

Sinopsis: el David Copperfield de los robos

Lo poco que ha adelantado Netflix sobre Berlín dice así: "Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario". Aunque de momento no han trascendido muchos detalles sobre la producción, sabemos que la trama se sitúa "en un pasado indefinido", apunta Pina, antes del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Asimismo, los ocho episodios que conforman la primera entrega repasarán los robos más extraordinarios del protagonista en una serie ambientada en Francia y España, que promete oscilar entre la comedia, el romance y la ficción de robos. Eso sí, esta no es una comedia romántica ni se parece a Lupin, subraya Pina: "El componente coral que tiene Berlín es muy grande y esta presente constantemente".

Los atracos seguirán siendo el ancla principal de la historia, afirma Martínez Lobato, aunque esta vez se contagiarán de la personalidad hedonista del protagonista. "Esta apuesta tiene mayor frescura, los robos tienen más que ver con David Copperfield, con el ilusionismo y la prestidigitación, que con la violencia", explica Pina: "Berlín es el David Copperfield de los robos".

¿Y 'La casa de papel'?

El equipo insiste en que ha concebido Berlín como una serie autónoma ("Nos hemos esforzado en que tenga su propia identidad", señala Pina) y no se atreve a desvelar si veremos en ella a otros personajes de La casa de papel, algo que podría pasar fácilmente teniendo en cuenta que el protagonista es hermano del Profesor y amigo y colaborador de Palermo, por ejemplo.

Sin embargo, Álex Pina promete guiños a la serie original para los fans: "Cuando tienes todo el pasado de La casa detrás y haces una serie en el pasado, está la tentación de dejar detallitos mínimos para quien los pille. Hemos intentando que sean leves, muy sutiles, las cosas evidentes las hemos descartado".

El creador también se ha referido a las expectativas con esta apuesta tras el éxito de su predecesora. "Tenemos mucha presión", afirma: "Por un lado, hay mucha gente que nos va a dar una oportunidad por la vinculación con La casa de papel y eso es bueno, pero a la vez es malo porque tus boletos de decepción son mucho mayores".

Las nuevas incorporaciones, que prefieren no pensar mucho en esa presión y disfrutar de la experiencia, sí que se mojan a la hora de decir qué personaje de La casa de papel merece otro spin-off. "A mí me gustan el Profesor y Logroño", asegura Ulloa. "Nairobi", añade Peña. Para Alonso, la respuesta está clara: "Netflix está desaprovechando una oportunidad de oro de hacer un spin-off de Arturito".

Rodaje internacional

La serie arrancará su rodaje el próximo 3 de octubre en París ("Ya estamos llevando camiones a Francia para rodar", ha afirmado Pina) y se desarrollará durante varias semanas entre la capital francesa y Madrid. De momento, Pina y Martínez Lobato han escrito la mitad de la temporada, por lo que no saben cuál será el final.

Esther Martínez Lobato y Álex Pina son los creadores y firman el guion junto a David Oliva y David Berrocal. Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo, La casa de papel) y Geoffrey Cowper (Tercer Grado) dirigen.

