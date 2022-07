De '¿Qué pasaría si…?' a 'X-Men 97': los planes de Marvel con la animación

Ayer sábado el Hall H de la Comic-Con de San Diego fue ocupado por Kevin Feige, dedicándose durante una velada para el recuerdo a lanzar novedades muy impactantes sobre el futuro de Marvel Studios. Entre otras cosas, Feige confirmó que Black Panther: Wakanda Forever concluiría por sorpresa la Fase 4 este 11 de noviembre, dando unos cuantos títulos para la Fase 5 y 6 incluyendo dos películas de Vengadores para la última, que concluiría la llamada (desde ahora) Saga del Multiverso. Con revelaciones de tal octanaje, cualquier otro anuncio relacionado con Marvel quedó eclipsado, pero no estaría de más traer a colación lo que se dijo un día antes. En lo relativo a sus series de animación.

Al poco de iniciar su andadura en las series originales destinadas a Disney+, Marvel produjo ¿Qué pasaría si…? Su enfoque, dedicado a repasar varias realidades alternativas en el cosmos marvelita teniendo a Jeffrey Wright como anfitrión, estaba repleto de posibilidades, de ahí que no tardara en ser renovada por una segunda temporada. Tampoco en confirmar un spin-off, Marvel Zombies, tomando como base uno de los episodios que mostraba una línea temporal con los Vengadores convertidos en monstruos vivientes. Marvel Zombies será una serie calificada R que no llegará hasta 2024. La segunda llegará algo antes, en 2023, aunque había quien la esperaba para los últimos meses de este año.

Logo de '¿Qué pasaría si...?' Disney

El caso es que ¿Qué pasaría si…? ha sido renovada preventivamente por una tercera temporada, según trascendió dentro de la Comic-Con de forma similar a otras series animadas que, por lo visto, cuentan con toda la confianza por parte de la directiva de Marvel Studios. Tenemos entonces que detenernos en Yo soy Groot, serie antológica centrada en el personaje más adorable de Guardianes de la Galaxia que se estrena este 10 de agosto en Disney+. Pues bien, a un par de semanas de su lanzamiento, Marvel ha resuelto renovarla por una segunda temporada, aprovechando para lanzar un tráiler de sus episodios iniciales.

Otra serie cuya preparación conocíamos y que también disfruta de esta confianza es X-Men 97, un revival de la mítica serie de la Patrulla X emitida en los años 90 (cuyo memorable tema musical se dejó oír en cierta escena de Doctor Strange en el multiverso de la locura). X-Men 97 llegaría a Disney+ en otoño de 2023, y aunque aún queda bastante para eso la Casa del Ratón la ha renovado igualmente por una segunda temporada. En el marco de la Comic-Con, además, ha revelado que mientras que el Profesor X será el líder de los mutantes en la primera temporada, de cara a la segunda este rol pasará a ser ejercido por Magneto.

Logo de 'X-Men 97' Disney

X-Men 97 se sustenta sobre la nostalgia hacia una serie animada de Marvel muy anterior al esplendor que vive en nuestros días, y es tal cual el planteamiento de Spider-Man: Freshman Year. Este formato toma como inspiración la serie de Spider-Man de los 60, pero a diferencia de X-Men 97 permanece aferrada al Universo de Marvel: de hecho se ambienta cronológicamente antes de Capitán América: Civil War, por lo que la nostalgia se reduciría al estilo de animación. Sea como sea, Freshman Year narrará las aventuras del Peter Parker interpretado por Tom Holland antes de recibir la llamada de Tony Stark.

Logo de 'Spider-Man: Freshman Year' Disney

La serie se estrenaría en 2024, y aunque igualmente va a contar con segunda temporada (cambiando su título a Spider-Man: Sophomore Year) lo más interesante tiene que ver con los personajes que Marvel ha confirmado que interactuarán con Peter en Freshman Year. Veremos así las versiones animadas de Harry y Norman Obsorn, de Escorpión, de Rhino o del Doctor Otto Octavius, además de… Daredevil. En efecto, Matt Murdock incurrirá en Freshman Year contando con la voz de Charlie Cox, en uno de tantos roles que el actor va a desempeñar para Marvel al margen de la serie propia de Daredevil.

¿Cuáles son estos roles? Pues pasemos lista. Cox fue visto por primera vez fuera de la serie de Netflix en Spider-Man: No Way Home. En la Comic-Con se ha sabido que también hará aparición en She-Hulk, a estrenarse este 17 de agosto en Disney+ (lógico, ya que la serie es una comedia judicial y Murdock podría aparecer como compañero abogado de Jessica Walters). Luego aparecerá junto al Kingpin de Vincent D’Onofrio en Echo, y por último protagonizará Daredevil: Born Again, serie prevista para la primavera de 2024 que estará integrada por 18 episodios. Señal última de que el universo de Marvel también se expande a través de la animación.

