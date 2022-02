De ‘Daredevil’ a ‘Jessica Jones’: las series de Marvel abandonarán Netflix muy pronto

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE OJO DE HALCÓN Y SPIDER-MAN: NO WAY HOME]

Con el paso de los años han quedado claras las razones por las que Netflix canceló todas sus series de Marvel, por muy aplaudidas que estuvieran siendo por el público. El propio Vincent D’Onofrio, intérprete de Kingpin en Daredevil, confirmó lo que todos pensábamos: la entente Disney/Marvel Studios quería tener todas sus propiedades en el mismo barco, de modo que en vísperas de que Disney+ saliera hacia adelante con multitud de series del MCU en preparación se antojaba necesario ir echando el cierre. Lo que no quiere decir, claro, que estas series hayan sido olvidadas. Ni por la audiencia, ni por la propia Casa del Ratón, que en los últimos meses ha demostrado un llamativo apego por ellas.

Así lo demuestra la jugada combinada de Spider-Man: No Way Home y Ojo de Halcón, que trajeron de vuelta tanto al Matt Murdock de Charlie Cox como al Kingpin de D’Onofrio. Haciendo intuir las líneas maestras de un plan que pronto entraría en una nueva fase, según recogen medios como GamesRadar. Esto es: que las series de Marvel disponibles en el catálogo de Netflix abandonen la plataforma para recalar en los dominios oficiales de Disney. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y el crossover correspondiente, The Defenders, fueron producidas entre Netflix y la extinta Marvel Television, y parece que a la Casa del Ratón le interesa apropiarse de dichos títulos.

En países como Gran Bretaña ha aparecido, pues, un mensaje muy elocuente acompañando las cabeceras citadas: “Esta serie estará disponible hasta el 1 de marzo”. En España les queda aún menos tiempo dentro de Netflix, hasta el 28 de febrero, y una vez fuera cabe preguntarse adónde irían, pero la respuesta parece clara. En EE.UU. lo más seguro es que recalen en Hulu, otra plataforma bajo el feudo de Disney, mientras que en España su calificación por edades les conduciría al subcatálogo de Star en Disney+. De este modo, Daredevil y el resto de series compartirían escenario con el resto de producciones de Marvel Studios, fortaleciendo la idea de gran conjunto y universo compartido.

Aunque D’Onofrio aún no ha firmado para aparecer en nuevos títulos de Marvel, parece evidente que tanto él como Cox desempeñarán algún tipo de rol en el futuro del MCU. Todo dentro de una estrategia de Disney que busca convertir su catálogo de streaming en un todo de propiedades interconectadas. Adquisiciones previas de la major, además, favorecen que el Universo de Kevin Feige pueda echar mano de Blade (confirmado como Mahersala Ali), los X-Men o los Cuatro Fantásticos, estando planeada una película de estos últimos a cargo de Jon Watts.

Vaya, que por mucho que pueda alarmarnos la eliminación de los Defensores del catálogo de Netflix, no van a desaparecer ni mucho menos. Solo pasarán a formar parte de algo mucho más grande.

