Dakota Fanning se une a Andrew Scott en la nueva adaptación de ‘El talento de Mr. Ripley’

Hay tal cantidad de mal rollo y perversión en El talento de Mr. Ripley que, más de medio siglo después, la novela publicada en 1955 por Patricia Highsmith sigue inspirando el audiovisual. Luego de que Anthony Minghella dirigiera una efectiva adaptación en 1999 (con el protagonismo de Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow), la historia del inquietante Tom Ripley volverá a saltar a la pantalla pero esta vez en forma de serie, a cargo de Showtime. Según recoge Collider, la ficción ya ha confirmado a sus actores principales.

Estos son Andrew Scott (visto en Sherlock o en Fleabag), Johnny Flynn (Emma.) y Dakota Fanning, que encarnarían al trío protagonista que antes integrara Damon, Law y Paltrow. Se trata de otro proyecto en la agenda de Fanning, que sigue vinculada a la adaptación de La campana de cristal de Sylvia Plath (aunque la salida de Kirsten Dunst como directora del proyecto lo haya abocado al limbo) y recientemente fue fichada para The First Lady, serie antológica también en manos de Showtime donde interpretaría a Susan Elizabeth Ford, la hija de Betty Ford (y, por su matrimonio con Gerald Ford, Primera Dama de los EE.UU.) que ya sabíamos que tendría el rostro de Michelle Pfeiffer.

Sobre el fichaje de Fanning, la ejecutiva de Showtime Amy Israel ha dicho lo siguiente: “Dakota Fanning es la elección perfecta para interpretar a Marge junto al Tom Ripley de Andrew Scott. Es una actriz que trae inteligencia y vulnerabilidad a cada papel. No podemos esperar a verla a bordo del Ripley de Steve Zaillian”. El título de la serie es Ripley y efectivamente tenemos como showrunner al aclamado guionista Steve Zaillian, que ha escrito La lista de Schindler, El irlandés o la serie The Night Of. Ripley, por el momento, no tiene fecha de estreno, pero empezará a rodarse de un momento a otro en Italia.