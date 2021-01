Michelle Pfeiffer será Betty Ford en una serie dedicada a la vida de las Primeras Damas estadounidenses

Desde esta semana EE.UU. tiene una nueva Primera Dama: Jill Biden, esposa de Joe Biden. Acaso queriendo celebrar este cambio que deja atrás a Donald y Melania Trump, Showtime ha acelerado los trámites de The First Lady. Titulada originalmente First Ladies, se trata de una serie antológica que explora las vidas de varias Primeras Damas que han pasado por la Casa Blanca a lo largo de la historia, y que está escrita y producida por Aaron Cooley. El proyecto ya tenía a bordo a Viola Davis para interpretar a Michelle Obama, y ahora medios como IndieWire se hacen eco de dos impactantes fichajes.

Por un lado, está el de Susanne Bier como directora y productora ejecutiva, que concluyó recientemente The Undoing en HBO y estuvo detrás del gran éxito de Netflix protagonizado por Sandra Bullock, A ciegas. Y por otro, está Michelle Pfeiffer, que se hará cargo de interpretar a Betty Ford: esposa de Gerald Ford y Primera Dama entre 1974 y 1977. Vimos a Pfeiffer recientemente en Ant-Man y la Avispa y Maléfica: Maestra del Mal, estando previsto que también aparezca en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, dirigida por Peyton Reed, una vez se estrene a lo largo de 2022.

Se supone que The First Lady también ahondaría en la vida de Eleanor Roosevelt, pero aún no ha sido designada ninguna actriz para el papel. “En el ala oeste de la Casa Blanca, muchas de las decisiones más impactantes e influyentes fueron tomadas fuera de los focos, de la mano de primeras damas carismáticas, complejas y dinámicas”, reza la sinopsis, y en torno a los fichajes Amy Israel, vicepresidenta de Showtime ha asegurado que “Michelle siempre le da autenticidad, vulnerabilidad y complejidad a todos sus papeles, y Susanne es una directora visionaria llena de honestidad y de un estilo visualmente singular”.

"Con estas artistas formidables delante y detrás de las cámaras, no podríamos estar más emocionados (especialmente en un momento como este para nuestra nación) con la premisa de The First Lady”, concluía. La serie aún no tiene fecha de estreno.