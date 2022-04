Cuándo se estrena la serie 'Tokyo Vice' en HBO Max

Siete años después del estreno de su anterior título Blackhat: Amenaza en la red, Michael Mann regresa a la dirección con la serie Tokyo Vice. Un proyecto que supone el retorno del mejor suspense del nominado en cuatro ocasiones a los premios Oscar.

Tokyo Vice adapta el libro homónimo Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan, escrito por Jake Adelstein y publicado en 2009. Una obra en la que rememora sus años en Tokio y su experiencia siendo el primer periodista no japonés del mayor periódico del país asiático: el Yomiuri Shimbun.

La serie aterriza el próximo 8 de abril en HBO Max España (7 de abril en EE UU), donde nos llevará a los peores crímenes ambientados en la megaurbe nipona. Sigue así los pasos de anteriores thrillers de Mann como Corrupción en Miami, Enemigos públicos o Collateral, entre otros.

Always be aware of your surroundings. Tokyo Vice premieres this Thursday. pic.twitter.com/Hwsux4PN3h — HBO Max (@hbomax) April 4, 2022

De qué trata la serie

A través de ocho episodios, Tokyo Vice relata la investigación del periodista occidental Jake Adelstein, quien trabaja en una publicación situada en Tokio. Esto llevará al joven a los círculos criminales de los yakuza, quienes harán todo lo posible para que este mantenga la boca cerrada.

Al frente del elenco de la serie encontramos al actor Ansel Elgort (Baby Driver), como encargado de dar vida a Jake Adelstein. El norteamericano está acompañado también de Ken Watanabe (Origen), quien interpreta a su mentor Hiroto Katagiri. Completan el elenco Rachel Keller, Shô Kasamatsu, Tomohisa Yamashita y Ella Rumpf.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.