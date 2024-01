¿Cuándo acabará 'Padre de familia'? El creador de la serie responde

Sus enemigos han sido legión, y le han llovido acusaciones de todo pelaje: basta con recordar aquella portada de la revisa Mad que la señalaba como un plagio de Los Simpson. Sin embargo, Padre de familia se las ha apañado para aguantar 25 años y 21 temporadas, con las etapas 22 y 23 ya autorizadas por Fox.

Así pues, podemos decir que la saga de la familia Griffin (bueno, de Meg no tanto) va viento en popa. Sin embargo, todo tiene su fin, y Seth McFarlane, el creador de la serie, es el más indicado para responder a la pregunta de si este llegará algún día.

Así será el final de 'Padre de familia'

"[Padre de familia] aún sigue viva y prosperando", explica McFarlane en una entrevista con The Wrap. "Todavía tiene una audiencia considerable y es un perfecto ejemplo de que hay ganas de algo así. Así que seguiremos alimentando a la bestia".

De esta manera, prosigue, a los Griffin aún les queda cuerda para rato: "No hay indicios de que la serie vaya a acabarse, al menos de momento". De hecho, añade, le resulta raro pensar que lleva 25 años en antena. "Llevo 25 años trabajando a destajo desde que se estrenó la serie", señala. "Entre entonces y ahora, me siento como si solo hubiera pasado un día muy largo".

¿Qué explica esta supervivencia? McFarlane también lo tiene claro: "Nunca me atrevería a comparar esas dos series, pero siempre me ha encantado la respuesta que dio Jackie Gleason cuando le preguntaron por qué The Honeymooners [la serie que inspiró Los Picapiedra] siguió siendo popular con solo 39 episodios: 'Porque es divertida'. No creo que nuestra respuesta fuera a ser distinta".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.