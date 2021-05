¿Cómo ver el reencuentro de 'Friends' desde España? ¿Cuándo llega HBO Max?

Antes de ser el hogar de La Liga de la Justicia de Zack Snyder y acoger las series más ambiciosas de DC, la idea de HBO Max para sumar suscriptores consistía en producir la esperada reunión de Friends, pero todos sus planes se retrasaron a causa de la crisis del coronavirus, que impidió que pudieran rodar el especial a tiempo para su estreno en mayo de 2020.

Afortunadamente y pese al año de retraso, Friends: The Reunion ya está aquí para conquistar a los más nostálgicos con un homenaje lleno de recuerdos y anécdotas de la sitcom noventera que cambió la historia de la televisión. El próximo 27 de mayo, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reúnen en el mismo Studio 24 de Burbank donde se rodaron las diez temporadas de la comedia que los catapultó a la fama.

Este esperado reencuentro se emitirá en exclusiva en HBO Max, lo que complica y prácticamente imposibilita su visionado en países a los que aún no ha llegado la plataforma, como España. Cabe aclarar que HBO España no lanzará el especial, como sí ha hecho con otros proyectos del catálogo de HBO Max.

Así, la única forma de ver Friends: The Reunion es a través de la nueva plataforma de Warner, que tiene previsto llegar a España antes de que acabe el año. Aunque aún no hay una fecha concreta, se espera que HBO Max esté disponible en nuestro país en el segundo semestre de 2021, momento en el que la actual HBO desaparecerá.

Las conexiones VPN

Es probable que muchos de los fans españoles de Friends hayan pensado en utilizar una conexión VPN (Virtual Private Network o red privada virtual) para poder evitar bloqueos geográficos y así ver el reencuentro desde nuestro país.

Uno de los usos más comunes que se les da a las VPN es el de falsear localizaciones, muy útil si se quiere acceder a contenido disponible en otros países. Así, si te descargas una VPN (algunas de las más comunes son ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) y estás en España pero tu VPN aparece en EE UU, se cambia tu dirección IP, los servidores web creen que estás navegando en ese país y te permiten acceder a la oferta audiovisual que hay allí.

Sin embargo, HBO Max se ha cubierto bien las espaldas y, si las IPs físicas no están en EE UU, es muy probable que no te funcione la trampa, como la propia plataforma advierte en su página. E incluso si consigues burlar el bloqueo del servicio de streaming, en HBO Max no hay periodo de prueba, al menos de momento, y para suscribirse hace falta disponer de una tarjeta estadounidense.

Así las cosas y pese a la indignación de muchos fans en redes sociales, tocará esperar a que la plataforma llegue a España para poder disfrutar de forma legal de Friends: The Reunion.