Ya están aquí para nosotros: primer vistazo a la reunión de ‘Friends’

El plan inicial era que Friends: The Reunion vendiera las bondades de HBO Max a su estreno en mayo de 2020, cuando la plataforma de streaming acabara de ser inaugurada. Sin embargo, el coronavirus tenía otra idea y la esperada reunión del reparto de Friends tuvo que ser pospuesta hasta en dos ocasiones. La idea era festejar los más de quince años transcurridos desde el final de la décima y última temporada con un especial sin guion en el que los actores protagonistas pudieran reflexionar sobre el legado de la sitcom, regresando al set donde se rodaron los episodios y alternando con algunos ilustres invitados. Finalmente supimos que el estreno de dicho especial sería este 27 de mayo.

De cara al fandom español hay cierta inquietud por la aparente ausencia de plataformas que acojan el estreno en nuestro país, pero eso no atina a diluir la enorme alegría de ver juntos de nuevo a todos estos intérpretes. People recoge hoy en exclusiva unas cuantas imágenes del reparto en plena producción de The Reunion, permitiendo que contemplemos cómo ha tratado el paso del tiempo a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. “Cuando nos reunimos es como si no hubiera pasado el tiempo. Seguimos junto donde lo dejamos”, ha declarado LeBlanc, intérprete de Joey Tribbiani.

Friends: The Reunion también contará con la participación de los productores Marta Kauffman, David Crane y Kevin Bright, así como con la aparición de celebridades como Justin Bieber, David Beckham, James Corden, Mindy Kaling, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Cara Delevingne o Malala Yousafzai. A través de un vídeo que puedes ver bajo estas líneas People recoge unas cuantas declaraciones de los intérpretes, y entre ellas destaca una reflexión de Perry (Chandler Bing) en torno al motivo por el que tantos fans sienten ese cariño abrasador por Friends.

“Era una serie de personajes que hacía gracia más allá del contexto. No había chistes oportunos. No había chistes sobre O.J. Simpson, sino sobre los propios personajes, y la gente quería verlos una y otra vez”. Apenas queda una semana para el estreno de Friends: The Reunion en HBO Max, y la nostalgia está en el aire.