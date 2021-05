‘Cómo conocí a vuestro padre’ estará conectada a ‘Cómo conocí a vuestra madre’ (con cameos del reparto original)

El revival de Lizzie McGuire acabó en agua de borrajas y con Hilary Duff bastante frustrada al ver cómo este no cogía forma de cara a un estreno en Disney+, pero a cambio la actriz y cantante se ha visto vinculada poco después a otro proyecto igualmente prometedor: Cómo conocí a vuestro padre, spin-off de la exitosa sitcom Cómo conocí a vuestra madre. La historia de este proyecto es igualmente ajetreada, puesto que nació al poco de que finalizara la serie original en 2014 con Greta Gerwig en calidad de creadora e intérprete. Esta versión nunca vio la luz, pero parece que lo hará definitivamente con Duff en el papel protagonista.

Algo que le llena de satisfacción, como ha hecho notar en una reciente entrevista con SiriusXM. Es poco lo que se sabe de la serie más allá de que Duff encarnaría a un personaje llamado Sophie y el guion trataría de modernizar el andamiaje de Cómo conocí a vuestra madre incluyendo elementos como las apps de citas, pero la intérprete acaba de dar un detalle muy significativo: efectivamente, Cómo conocí a vuestro padre tendrá lugar en el mismo mundo de la serie original, contando incluso con algunos cameos de personajes que ya conocemos. Habrá, pues, una conexión clara entre ambos shows.

“No quiero desvelarlo todo y el guion ha cambiado un poquito”, explicaba Duff en referencia al proyecto que en su momento tuvo a Gerwig como impulsora. “Pero sí, hay conexión, y con suerte tendremos divertidas apariciones estelares del reparto original”. Dichos cameos tendrían aún que gestionarse, pues, pero por lo demás todo parece a punto para rodar. “Hay personajes geniales y voy a tener toda una familia televisiva. Hay muchas oportunidades para las historias de amor en esta serie porque son Sophie y, luego, tres tíos. Nos adentraremos en la madriguera del conejo y nos preguntaremos ‘vale, ¿quién es el padre?’”.

¿Recuerda este planteamiento a New Girl, donde Zooey Deschanel compartía piso con varios hombres? Es posible: lo que también sabemos con certeza es que Nueva York volverá a ser el escenario principal de las desventuras amorosas, y que Cómo conocí a vuestro padre verá la luz en Hulu. Aún no sabemos cómo llegaría a España, pero lo lógico que sería que pudiera desembarcar dentro del seno de Star en Disney+, subcatálogo destinado a albergar las propuestas de Hulu más alejadas del público infantil. Por lo demás, aún no hay fecha de estreno ni de rodaje para Cómo conocí a vuestro padre.