En marcha la secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre' con Hilary Duff

Cómo conocí a vuestra madre, la popular sitcom de la cadena CBS, se convirtió de alguna manera en la sucesora temática y espiritual de Friends, todo un éxito de audiencia que sigue captando adeptos. Pues bien, tenemos una gran noticia para todos sus fans: ha llegado el momento de conocer otra parte de la historia con How I Met Your Father (Cómo conocí a vuestro padre), secuela protagonizada por Hilary Duff.

Hulu ha anunciado que ha pedido 10 episodios de la serie, tal y como recogen medios como EW. La premisa es la siguiente: ambientada en un futuro cercano, la trama seguirá a Sophie (Duff) contando a su hijo la historia sobre cómo conoció a su padre en 2021, cuando ella y sus mejores amigos trataban de entender quiénes eran y cómo enamorarse en la era de las apps de ligue y las opciones ilimitadas.

Creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us), la serie contará con la producción de los creadores de Cómo conocí a vuestra madre, Carter Bays y Craig Thomas, así como de su actriz principal, Hilary Duff. Deadline recoge la reacción de la actriz: “He sido increíblemente afortunada en mi carrera de dar vida a personajes maravillosos y estoy deseando hacer de Sophie".

"Como gran fan de Cómo conocí a vuestra madre, es un honor y estoy un poco nerviosa de que Carter y Craig me hayan confiado la secuela de su bebé", ha continuado: "Isaac y Elizabeth son brillantes, y estoy deseando trabajar junto a ellos. Estoy emocionada por unirme a Hulu Originals y la familia de 20th". Recordemos que este spin-off está producido por 20th Television, como la original.

Karey Burje, presidenta de 20th Television, ha añadido lo siguiente en un comunicado: "Cómo conocí a vuestra madre es la joya de la corona en el catálogo de 20th y sus fans han pedido más desde su última emisión hace siete años. Nuestros geniales productores Isaac y Elizabeth, legendarios en nuestros pasillos, han creado una aproximación nueva y espectacular que honra a la original a la vez que es totalmente única".