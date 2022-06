Chernóbil, 'Aliens', Prince... todo lo que pasó en 1986, el año de 'Stranger Things' 4T

Si por algo se ha caracterizado y ha sido alabada a lo largo de sus tres temporadas Stranger Things, es por su capacidad para apelar a la nostalgia y trasladarnos a aquellos veranos ochenteros. La primera temporada, que arrancaba en noviembre de 1983 con la desaparición de Will Byers, ya ponía de manifiesto una serie de referencias que iban desde la factoría Amblin de Spielberg con Once haciendo las veces de E.T. El extraterrestre a las novelas de Stephen King.

Han pasado tres años y un par de veranos movidos por Hawkins hasta llegar a esta cuarta temporada, que se ambienta nada menos que en el año 1986. A la espera de ver todas las referencias y citas cuando llegue su estreno este viernes 27 de mayo, desde aquí nos preguntamos, ¿qué ocurría en el mundo en 1986? Pues bien, descubrámoslo.

Cine: Aliens, pilotos y pellas

Las referencias cinéfilas ochenteras siempre son bienvenidas en Hawkins, ya sea a través de filmes que han inspirado a los Duffer o proyecciones a las que acuden los protagonistas. A principios de 1986, la taquilla estadounidense estrenaba clásicos como Aliens: El regreso (seguro que Mike se sorprende al ver al Dr. Sam Owens —Paul Reiser— en pantalla), Top Gun, Platoon, Critters o Todo en un día. En agosto llegaría Cuenta conmigo.

Música: Con el pelo alborotado



¿A qué sonaba el arranque de 1986? That’s What Friends Are For, de Dionne and Friends, fue el hit del año, seguido de temazos de Lionel Richie (Say You, Say Me), Mr. Mister (Broken Wings), Prince (Kiss) o Whitney Houston (How Will I Know). Podemos imaginar a Karen Wheeler tarareando Papa Don’t Preach, de Madonna, y a Max distraída con You Give Love a Bad Name, de Jon Bon Jovi (o “el suegro de Millie Bobby Brown”).

'Todo en un día', de John Hughes, fue una de las películas icónicas de 1986 Cinemanía

Moda: Sombra aquí, laca allá



Te pueden parecer horteras, pero los looks ochenteros, con Madonna como icono absoluto, han trascendido décadas. 1986 fue el año de las Ray-Ban (Top Gun catapultó sus ventas), Dentro del laberinto impuso las hombreas XXL y las sombras de ojos brilli-brilli, las camisas de leñador ya eran unisex y las pijas llevaban mallas de aeróbic. En cuanto al peinado, la laca era un ‘must’ para domar cardados, ondas y flequillos rebeldes.

Acontecimientos: Chernóbil



La catástrofe de Chernóbil tuvo lugar en la madrugada del 26 de abril de 1986. Con Hopper en la Unión Soviética, ¿habrá algún guiño al accidente en la cuarta entrega? Curiosamente, los hermanos Duffer revelaron que las escenas del sheriff en Kamchatka fueron rodadas en Lituania, justo donde se hizo la serie Chernobyl. A la espera de comprobar si la trama se nutre de la tragedia, en febrero de ese año se pudo ver el cometa Halley.

Más cultura pop: fantasía y destrucción



Más allá del walkman y la taquilla, los primeros meses de 1986 fueron una amalgama cultural. Los jóvenes jugaban a la fantasía épica con Dungeons & Dragons o Dragon’s Lair mientras descubrían The Legend Of Zelda, debut de la saga. En pleno boom del cómic, Frank Miller firmó Daredevil: Born Again, aunque los protagonistas de Stranger Things son fieles a los X-Men a juzgar por el nombre de su equipo, Club Fuego Infernal, en D&D. Y los ‘jocks’ de instituto soñaban con ser Larry Bird o Maradona.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.