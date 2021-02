La actriz Charisma Carpenter, que dio vida a la pija reconvertida en experta en el arte de matar vampiros Cordelia Chase primero en Buffy, cazavampiros y después en Ángel, ha acusado a Joss Whedon, creador de ambas series, de abuso de poder en un comunicado que ha compartido en redes sociales y que ha titulado "mi verdad".

"Durante casi dos décadas, me he mordido la lengua e incluso he puesto excusas a ciertos hechos que me siguen traumatizando", ha comenzado explicando la actriz: "Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajamos juntos en los sets de Buffy, cazavampiros y Ángel. A él su mala conducta le parecía entretenida, pero solo sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros".

La norteamericana asegura que los incidentes terminaron causándole un dolor físico crónico que aún sufre y que terminó aislándose. A continuación, se ha referido a las acusaciones de Ray Fisher a Whedon por el presunto maltrato sufrido durante el rodaje de Liga de la Justicia, afirmando que esa denuncia pública la abatió. "Ha creado ambientes de trabajo hostiles y tóxicos desde los comienzos de su carrera. Lo sé porque lo he vivido en primera persona. Repetidamente", añade.

En el comunicado, menciona varios episodios terribles vividos con el creador, como cuando la amenazaba constantemente con despedirla. No es el único desplante que sufrió por parte de Whedon: "Me llamaba 'gorda' delante de mis compañeros cuando estaba embarazada de cuatro meses y pesaba 57 kilos". "Era malvado y mordaz, denigrando a otros abiertamente y a menudo elegía a sus favoritos, provocando que la gente compitiera y rivalizara por su atención y aprobación".

En otro de los incidentes que relata, el creador se reunió con ella para echarle la bronca por un tatuaje de un rosario que se había hecho "para sentirme más anclada espiritualmente en un clima de trabajo cada vez más volátil que me afectaba físicamente".

"Joss no cogió el teléfono intencionalmente a mi agente, haciendo que fuera imposible contactar con él para decirle que estaba embarazada", prosigue la actriz: "Cuando Joss supo de la situación, pidió una reunión conmigo. En aquella reunión a puerta cerrada, me preguntó si 'me lo iba a quedar' y con su manipulación utilizo mi femineidad y fe contra mí. Se rio de mis creencias, me acusó de sabotear el show y me despidió en la siguiente temporada, una vez ya había dado a luz".

Carpenter también asegura que, a los seis meses de embarazo, la obligó a trabajar de madrugada después de que su médico le hubiera aconsejado trabajar menos horas. Todo ello le terminaría provocando contracciones de Braxton Hicks. "En aquel momento, me sentía indefensa y sola", afirma, y añade que la felicidad tras tener a su hijo se vio empañada por Whedon.

"Pese al acoso, una parte de mí aún buscaba su validación. Excusaba su comportamiento y reprimía mi propio dolor. Incluso dije en convenciones que volvería a trabajar con él", recuerda: "Ha sido recientemente, tras años de terapia y la llamada de atención del movimiento Time's Up, cuando he entendido las complejidades de esta forma de pensar desmoralizada".

"Nuestra sociedad e industria denigran a la víctima y glorifican al abusador por sus logros", denuncia a continuación, antes de asegurar que estas experiencias le han atormentado durante la mitad de su vida y que no había dicho nada antes por vergüenza. "Siendo un sentido de la responsabilidad con Ray y otros por haber mantenido en la esfera privada mi experiencia con Joss y el sufrimiento que me ha causado", asegura: "Espero, al revelar esta experiencia, crear un espacio para que otros que han experimentado abusos de poder similares se curen".

Carpenter también ha revelado que ha participado en la investigación que ha llevado a cabo WarnerMedia tras las acusaciones de Fisher y ha asegurado que el despido de este de The Flash ha sido la gota que ha colmado el vaso para ella: "Aunque no me ha sorprendido, me ha dolido mucho". "Como madre soltera cuya familia depende de mi trabajo, estoy asustada. Pese a mi miedo por el impacto de esto en mi futuro, no podía seguir en silencio. Esto es necesario. Es el momento", ha concluido.

No es la única del elenco de Buffy, cazavampiros que se ha referido al mal comportamiento de Whedon en el set de rodaje. Recordemos que James Marsters (Spike) ya desveló el encontronazo que tuvo con el creador porque este no estaba de acuerdo con que la audiencia se hubiera encariñado tanto con su personaje.