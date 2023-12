Muere a los 68 años Camden Toy, el actor que dio vida a los monstruos más icónicos de 'Buffy, cazavampiros'

El actor Camden Toy, conocido por dar vida a algunas de las criaturas sobrenaturales más célebres y temidas de la serie Buffy, cazavampiros, murió el lunes tras dos años padeciendo cáncer de páncreas, tal y como han confirmado sus representantes (vía EW).

Toy, de 68 años, interpretó a múltiples personajes terroríficos a lo largo de las siete temporadas que duró Buffy, incluidas algunas de sus criaturas más icónicas: fue uno de los Caballeros en el episodio mudo Silencio, el décimo capítulo de la cuarta temporada; el demonio Gnarl en A la misma hora y en el mismo lugar, tercer episodio de la séptima entrega; y el vampiro Turok-Han en varios episodios de la séptima temporada.

Asimismo, Toy participó en Ángel, spin-off de Buffy, cazavampiros, donde dio vida al vampiro Prince of Lies. Fuera del universo vampírico de Joss Whedon, tuvo papeles recurrentes en las series The Bay (2010) y Goodnight Burbank (2011), y apareció en episodios de otras ficciones televisivas como El mentalista (2008), Shameless (2011) e Into the Dark (2018).

El elenco de 'Buffy' reacciona a la muerte de Camden Toy

Doug Jones, amigo íntimo de Toy y actor que también ha participado en Buffy, cazavampiros, ha sido uno de los primeros en despedirse de él en redes.

"Esto es muy difícil. Tantos recuerdos, incluyendo trabajos juntos, décadas de risas, compartir amigos, reuniones, viajes, convenciones y abrazos entre nosotros y con nuestros fans", ha escrito Jones en redes. "Conocer a Camden Toy era querer a Camden Toy. Nos conocimos en el set de Buffy como dos abominables Caballeros, pero eso solo inició una querida amistad que seguiría 24 años más".

"Es raro encontrar a un hombre tan alegre, sonriente, inteligente, talentoso, risueño, adorable, bueno, que escucha con el corazón y siempre accesible para todos, incluidos sus fans", ha añadido.

Sarah Michelle Gellar, protagonista de Buffy, ha subido la siguiente historia a Instagram, asegurando que "fue un honor" conocer al actor.

La actriz Juliet Landau, que también formó parte de Buffy, ha dicho adiós a Toy con el siguiente mensaje (vía EW): "Camden era un alma maravillosa, un amigo maravilloso y un talento maravilloso... Desde el primer momento en el que nos conocimos, supe que era especial. Bajo el semblante de monstruo que le creaban, relucía el espíritu más bueno. Ha sido un regalo en nuestras vidas. Lo echaremos de menos".

