En plena promoción de Air, Ben Affleck acudía al plató de The Late Late Show with James Corden donde sorprendía al público con una curiosidad sobre su extensa filmografía en el cine y la televisión, su mala experiencia en su breve aparición en Buffy, la cazavampiros.

Affleck era tan solo un adolescente en 1992 cuando tuvo un pequeño papel en la película Buffy, la cazavampiros, dirigida por Fran Rubel Kuzui y protagonizada por Kristy Swanson, en el papel de la cazadora. Un título escrito por Joss Whedon, que posteriormente se convertiría en la icónica serie de 1997, protagonizada en esta ocasión por Sarah Michelle Gellar.

"Conseguí una línea... era para ser un jugador de baloncesto", confiesa Affleck sobre su vivencia en el filme, después de señalar que en su juventud perdió varios trabajos por "problema de impuntualidad".

Inicialmente, Affleck creyó que su pequeño papel, pasando un balón mientras un hombre lobo corría por el gimnasio, había sido más que correcta. Sin embargo, el resultado final en pantalla fue muy diferente, como el intérprete descubrió cuando acudió al cine junto a sus amigos.

"Me sentí realmente asustado y luego cuando fui a ver la película con mis amigos... sonaba muy diferente. Y me di cuenta en ese momento que volvieron a grabar mi línea del diálogo", confiesa Affleck. "Estaba tan mal. Me necesitaban para estar en la escena, pero el director obviamente dijo: '¡No puedo escuchar la voz de nuevo!'.

Una secuencia que se podía ver en el programa y con la que el presentador James Corden bromeaba señalando que se parecía a la de Chris Tucker, el actor de Hora Punta y El lado bueno de las cosas. Una divertida anécdota que no impidió que la carrera de Affleck fuera en ascenso hasta convertirse en uno de los actores, directores, guionistas y productores más laureados del panorama cinematográfico actual.

