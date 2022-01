Cambio de aires: La segunda temporada de ‘The White Lotus’ se ambientará en Sicilia

El showrunner Mike White se mostró firme en su idea de que, puestos a hacer una segunda temporada de The White Lotus, no era muy lógico que se ambientara en el mismo escenario y con los mismos personajes. De ahí que, a la hora de prolongar el inesperado éxito de HBO de forma creíble, haya decidido que vuelva un único personaje del reparto original: la carismática Tanya McQuoid que encarna Jennifer Coolidge, y que al inicio de The White Lotus era una heredera millonaria con el propósito de esparcir las cenizas de su difunta madre. Ahora, según recoge Variety, White y su equipo ya se han decidido por una localización alternativa a Hawaii, donde tuvo lugar la segunda temporada.

Y esta es Sicilia, Italia. Ya habían cundido rumores de que se decantaría por Europa en la segunda temporada, eligiendo concretamente el Four Seasons San Domenico de la ciudad turística de Taormina como set, y en sintonía a lo ocurrido en la anterior entrega cuando otro Four Seasons, el Resort Maui, fue elegido para convertirse en un establecimiento de la ficticia cadena White Lotus. El San Domenico ya ha cerrado sus puertas a posibles huéspedes, y se espera que el rodaje pueda completarse antes del 1 de abril, fecha en la que volverá a estar disponible para la clientela. Puesto que el reparto ya está casi completo, la producción no debería tardar mucho en comenzar oficialmente.

Además de Coolidge, entre los rostros de los nuevos episodios de The White Lotus encontramos a Michael Imperioli (conocido por ser Christopher Moltisanti en Los Soprano) como el empresario Dominic Di Grasso, que se aloja en Taormina junto a su hijo recién graduado de la universidad (Adam DiMarco) y su padre, que encarna el veterano F. Murray Abraham. También está Aubrey Plaza (que este año incurrirá en el cine de acción con Operación Fortune, lo nuevo de Guy Ritchie) como Harper Spiller, de vacaciones con su marido y un puñado de amigos de este. Y terminamos con Tom Hollander como Quentin, un enigmático británico, y Haley Lu Richardson como Portia, una joven que viaja con su jefe.

Entre estos fichajes, ha sido Plaza quien ha mostrado un entusiasmo mayor por unirse a la tropa de The White Lotus, ya que estuvo trabajando hace tiempo en un proyecto con White que la pandemia echó a perder. “Soy fan de la primera temporada pero sobre todo soy una gran fan de Mike White. Así que estoy muy emocionada de trabajar con él”, ha declarado. “Me siento muy honrada de estar en esta serie y espero no decepcionar. Parece que todo el mundo la ha visto”. HBO aún no ha puesto fecha de estreno a esta esperada segunda temporada.

