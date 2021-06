Busy Philipps desvela cómo Paul Feig y Judd Apatow protegieron a las actrices protagonistas en 'Freaks and Geeks'

Cuando, 21 años después de su estreno, uno repasa los nombres detrás de Freaks and Geeks, reconoce a algunos de los mejores creadores y un plantel de actores estelares de Hollywood. Sin embargo, esta maravillosa comedia de instituto llegó a la pequeña pantalla en el año 2000 y, por aquel entonces, casi todas esas estrellas eran jóvenes desconocidos dando sus primeros pasos en la industria.

Más allá de Judd Apatow, que ya tenía proyectos que le avalaban a sus espaldas cuando firmó como productor de esta serie, su creador Paul Feig era prácticamente un recién llegado a Hollywood. En cuanto a sus actores (Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen, John Francis Daley, Jason Segel, Busy Philipps), la mayoría acababan de arrancar sus carreras. Aunque solo duró una temporada, esta ficción se ha convertido en un clásico y ahora está considerada una de las mejores apuestas del género.

Busy Philipps ha concedido ahora una entrevista a Daily Beast (vía The Hollywood Reporter) en la que ha recordado su paso por esta serie, en la que dio vida a Kim Kelly. A sus 20 años, Philipps no tenía casi experiencia en la industria cuando llegó a Freaks and Geeks y afirma que fue una muy buena experiencia en sus primeros años, comparada con otros proyectos que hizo en sus comienzos.

La actriz ha desvelado que Feig y Apatow la protegieron de los aspectos más desafortunados de la industria en aquella época, como podían ser las críticas que atacaban a actrices por "no ser lo suficientemente guapas", artículos en los que se leía, recuerda: "Esto no es Dawson crece o The WB; no encontrarás caras guapas aquí".

"Creo que Paul y Judd intentaron a su manera protegernos a Linda [Cardellini] y a mí de la naturaleza traicionera de los mensajes que se envían a mujeres jóvenes y chicas adolescentes en una serie de un canal de televisión", ha contado: "Porque recuerdo a Paul diciéndonos: 'No quiero que penséis que hay dietas ni nada".

'Dawson crece', el caso contrario

Esta experiencia contrasta con el segundo gran proyecto de la actriz en la pequeña pantalla, Dawson crece, a la que se incorporaría un año después en la piel de Audrey Liddell y donde sí sufriría 'body shaming'.

"Cuando llegué a Dawson crece, hubo toda esta discusión sobre los lunares que tenía en mi cuello y en mi cara", ha contado la actriz: "Intentaron cubrirlos con maquillaje. Fue una orden de la cadena. Supongo que les parecieron ofensivos. Mi piel les ofendió. Era tal loco para mí".

Philipps ha seguido trabajando sin cesar durante estas dos últimas décadas, pero sin duda sus primeros papeles en Freaks and Geeks y Dawson crece, todo un fenómeno en la época, siguen siendo de los más recordados de su trayectoria. En la actualidad, está de regreso en la televisión con la serie Girls5eva, una comedia en la que comparte protagonismo con Renee Goldsberry, Paula Pell y Sara Bareilles.