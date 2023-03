¿Qué pasa si buscas Grogu en Google? 'The Mandalorian' tiene una sorpresa para ti

La serie se podrá llamar The Mandalorian, pero, desde que cierto bichito se asomara por detrás de una manta en el primer episodio de la serie, la apuesta de Disney es tan de Din Djarin (Pedro Pascal) como de Grogu, o Baby Yoda. El pequeño aspirante a Jedi, con una Fuerza que le sale por las orejotas, se ha ganado un hueco enorme en el corazón de los fans galácticos.

Es imposible resistirse a él haga lo que haga: ya sea trasteando con los botones de una nave espacial, haciendo un uso indebido de la Fuerza para robar galletas o devorando huevos de especies en extinción, el pequeñajo arranca suspiros entre los espectadores. Incluso quienes aún no se han enganchado a la exitosa ficción de Jon Favreau y Dave Filoni saben quién es este personaje.

No es de extrañar que, para celebrar el estreno de la tercera temporada, que se estrenaba la semana pasada en Disney+, Google haya querido sorprender a sus usuarios con la criatura más carismática de la Galaxia lejana. Si escribes su nombre, Grogu (desafortunadamente, no funciona con Baby Yoda) o The Mandalorian en el buscador, aparece una imagen animada del personaje en la parte inferior derecha del monitor.

Basta con pinchar sobre él para que empiece a hacer travesuras y, valiéndose de su Fuerza (con las pezuñas al aire y los ojos cerrados), tire abajo los diferentes contenidos que hay en tu pantalla, amontonándolos unos sobre otros.

Búsqueda de Grogu y 'The Mandalorian' en Google Cinemanía

Además, Google te da la posibilidad de compartir esta imagen por Facebook, Twitter o correo electrónico.

No es la primera vez que Google opta por sumarse a un fenómeno televisivo con una acción similar. Hace unos meses, se contagiaba del meme más famoso de La casa del dragón con un gif en el que Olivia Cooke o Emma D'Arcy brindaban con un Negroni.

Anteriormente, hizo lo mismo con Heartstopper, llenando nuestras pantallas con hojas voladoras como las que veíamos dibujadas en la ficción. ¿Cuál será la siguiente serie homenajeada en nuestros buscadores? Por lo pronto, Grogu puede quedarse todo el tiempo que quiera en nuestros monitores.

