Bryan Cranston dice que hay posibilidades de una película de 'Malcolm'

Malcolm, originalmente Malcolm in the Middle, vio la luz en 2000 queriendo lanzar un ácido vistazo a la familia nuclear estadounidense, todo visto desde la mirada de un adolescente que interpretaba Frankie Muniz. Creada por Linwood Boomer, Malcolm engrosó un culto considerable durante siete temporadas, que tuvo una hilarante prolongación gracias al siguiente paso de Bryan Cranston como actor. Cranston había interpretado a Hal, el padre de Malcolm, junto a Jane Kaczmarek como esposa y madre, y de pronto no era difícil percibir en Breaking Bad una secuela de Malcolm, con Walter White llevando ese padre sobrepasado por las circunstancias a sus niveles más inquietantes.

Cranston encandiló al público con estas interpretaciones, volviendo a ser puntualmente Walter White en proyectos como El Camino o la última temporada de Better Call Saul. El intérprete, sin embargo, dista de haber olvidado lo que Malcolm supuso para su carrera, y en una entrevista reciente con E! News no solo se ha mostrado dispuesto a volver como Hal en una continuación: también ha desvelado que ha habido conversaciones con respecto a hacer una película que continúe la historia de la serie. Es decir, un film-reunión al estilo de lo que se está trabajando actualmente con Community. “Se ha hablado de la posibilidad de hacer una película-reunión de Malcolm”, asegura el actor de Breaking Bad.

“Teníamos una gran familia y yo estaría abierto a ello si surgiera una buena idea, como ‘oh, sería fantástico explorar lo que le pasó a esta familia 20 años después’. No puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo, pero sería divertido hacerlo”, dice Cranston, sin más detalles. Muniz, por su parte, ha dejado recientemente de lado la actuación para dedicarse a tiempo completo a conducir en el circuito NASCAR, pero no hace mucho contó a los medios que había hablado de la posibilidad de dar continuación a Malcolm, y que incluso el mismo Cranston barajaba ideas para un guion. La película de Malcolm es una posibilidad, y ojalá los artífices de la serie se coordinen para que además sea una realidad.

