Brian Cox revela que estuvo a punto de ser Robert Baratheon en ‘Juego de tronos’

Es cierto que Brian Cox tiene a sus espaldas una trayectoria impecable como actor, pero no lo es menos que gracias a Succession su proyección pública vive un momento especialmente dulce. Dentro de la aclamada ficción dramática (o humorística, lo dejamos a tu elección) de HBO encarna al patriarca de la familia Roy, Logan, un hombre despiadado y sin pelos en la lengua que en los últimos meses apunta a ser similar al carácter del verdadero Cox. ¿A qué se debe esto? A que el protagonista de Hunter publicó recientemente una autobiografía que respondía al título de Putting the Rabbit in the Hat, y se presentaba llena de ácidos comentarios sobre la industria y sus estrellas.

Especialmente vapuleado resultaba Johnny Depp, con quien Cox hubiera compartido película de aceptar el papel que acabó en manos de Jonathan Pryce. El protagonista de Piratas del Caribe es considerado “sobrevalorado” por el actor de Succession, mientras tampoco se ahorra adjetivos hostiles hacia Edward Norton, Michael Caine, Quentin Tarantino e incluso David Bowie. Otro extracto de las memorias revela, ahora, por qué Cox rechazó participar en Juego de tronos, y cuál fue el papel que le ofreció la gente de HBO. Una duda que ha surgido a cada tanto en los últimos tiempos, y que por fin obtiene respuesta.

Según leemos en Putting the Rabbit in the Hat, Cox estuvo a punto de interpretar al rey Robert Baratheon, a quien finalmente puso rostro Mark Addy. Un personaje que, como recordarás, moría a mitad de la primera temporada de Juego de tronos para darle el pistoletazo de salida al juego de tronos susodicho, siendo esto lo que disuadió a Cox de aceptar. “Iba a ser el rey Robert Baratheon, que aparentemente moría cuando era embestido por un jabalí en la primera temporada”, cuenta. “Juego de tronos acabó siendo un gran éxito y todos los implicados ganaron una fortuna, por supuesto…”.

“Pero cuando me lo ofrecieron, digamos que no era mucho dinero. Además me iban a matar relativamente pronto, así que no habría tenido ninguno de los beneficios del éxito a largo plazo de la serie, con el salario creciendo a cada nueva temporada. Así que pasé, y el jabalí embistió a Mark Addy en vez de a mí”. No cabe duda de que Cox habría hecho un buen trabajo como Baratheon, aunque seguro que hay quien se ha sorprendido pues esperaba que el intérprete de Logan Roy hubiera optado a un rol del calibre de Tywin Lannister, personificado por Charles Dance en la adaptación de George R.R. Martin.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.