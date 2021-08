Bo Burnham abandona la serie de HBO sobre Los Angeles Lakers

En un corto número de meses, Bo Burnham se ha convertido en una de las presencias más queridas de Internet. Esto ha sido posible por el combo de Una joven prometedora (donde interpretaba a uno de los protagonistas) e Inside, otro de sus conocidos especiales de comedia que esta vez partía del marco del confinamiento por COVID-19 para elaborar una serie de reflexiones que han conquistado al espectador. Parecía que la racha iba a continuar con la serie sobre Los Angeles Lakers que prepara HBO, pero según recoge Variety Burnham acaba de abandonar el proyecto, alegando incompatibilidades de agenda.

En esta serie sin título Burnham iba a interpretar al legendario Larry Bird de los Celtics, pero el papel acabará corriendo a cargo de Patrick Small, siendo descrito Bird como “una estrella que odia los focos y prefiere Budweiser, vestir pantalones raídos y pulverizar a sus contrincantes en la cancha”. La presencia de Bird en la serie estará muy marcada por su rivalidad con Magic Johnson (interpretado por Quincy Isaiah), y la sustitución de Burnham a manos de Small ha coincidido con una serie de nuevos fichajes que ya van dando forma final al reparto.

Ahora tenemos a Olli Haasviki como Phil Knight, fundador de Nike; a Rachel Hison como Cindy Day, a Newton Mayenge como Jim Chones, veterano alero; y a Jon Young como el jugador de los Lakers Brad Holland, apodado 'Potsie'. Todos ellos se unen a un elenco en el que encontramos a John C. Reilly como Jerry Buss, a Jason Clarke como Jerry West, a Solomon Hughes como Kareem Abdul-Jabbar, a Jason Segel como Paul Westhead o a Tracy Letts como Jack McKinnye, entre muchos otros.

La serie se inspira en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980’s, escrito por Jeff Pearlman. Max Borenstein ejerce de showrunner, mientras que el prolífico Adam McKay (que este año estrena Don’ Look Up en Netflix) produce y se encargará de dirigir el piloto. No hay datos para una posible fecha de estreno en HBO.

