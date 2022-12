Adiós a Ash Ketchum: así es la serie reboot de 'Pokémon' que llega en 2023

The Pokémon Company

El pasado noviembre ocurrió algo rompedor en el mundo Pokémon: Ash Ketchum ganó la Liga Pokémon. Es decir, técnicamente se trataba del Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación, celebrado en la región de Galar, pero el caso es que ahí se había plantado Ash con su inseparable Pikachu para convertirse por fin en el mejor entrenador Pokémon del mundo, algo que llevaba persiguiendo la friolera de 25 años.

El anime de Pokémon dio comienzo en 1997 a rebufo de los exitosos videojuegos de Nintendo, y desde entonces su trama ha ido evolucionando al compás de cada nueva generación de Pokémon. La victoria de Ash tuvo lugar, así, en la fase de la serie conocida como Viajes Definitivos Pokémon, cerrando un ciclo histórico.

Una vez Ash ha triunfado estaba la incógnita de qué pasaría a continuación, pues su viaje terminaba y era evidente que Pokémon (cuya audiencia no ha disminuido en todo este tiempo) no iba a acabar con él. Desde The Pokémon Company llega ahora la respuesta: en 2023 se emitirá una nueva serie de Pokémon, un reboot con nuevos protagonistas.

De Ash y Pikachu, acompañados puntualmente por Misty y Brock, pasaremos a una chica y un chico identificados como Liko y Roy en la versión japonesa. Este dúo vivirá nuevas aventuras en otro territorio a explorar: Paldea, donde se ambientan los juegos más recientes de Pokémon. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura fueron publicados a finales de este mismo año, trayendo consigo la novena generación de criaturas.

En Paldea los tres Pokémon iniciales (y los que a buen seguro focalizarán el argumento de la nueva Pokémon) son Sprigatito de tipo planta, Fuecoco de tipo fuego y Quaxly de tipo agua. Paldea, por lo demás, cuenta con la particularidad de que se inspira de un modo bastante evidente en la Península Ibérica: Andorra, Portugal y, por supuesto, España.

Múltiples aspectos de la región, desde la comida a las ciudades pasando por los propios Pokémon, han tenido inspiración nacional, de ahí que las redes hayan sido un hervidero de memes al respecto en vísperas de que fueran publicados Escarlata y Púrpura. Tener ahora un anime que recupere esta geografía será, desde luego, una nueva fiesta.

Por ahora no hay muchos más detalles de la nueva serie de Pokémon, ni tan siquiera un título. Solo la imagen de los protagonistas que puedes ver arriba y ha sido incluida en este adelanto de otra jugosa novedad.

The Pokémon Company ha confirmado que Viajes Definitivos Pokémon no será la última vez que veamos a Ash Ketchum. Su triunfo ha llegado tras 25 temporadas, y a continuación (también a lo largo de 2023) se producirán varios episodios especiales que clausuren definitivamente Viajes Definitivos Pokemon. Ahí veremos nuevas historias protagonizadas por Misty, Brock y otros personajes recurrentes, al tiempo de vislumbrar el futuro de Ash y Pikachu. Estos episodios especiales han sido descritos como una celebración de los protagonistas, y un homenaje a los fans más fieles.

