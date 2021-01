Así era la escena eliminada de ‘Vengadores: Endgame’ que anticipaba ‘Bruja Escarlata y Visión’

El pasado viernes se estrenaron los dos primeros capítulos de Bruja Escarlata y Visión, serie llamada a inaugurar la división televisiva del Universo de Marvel vía Disney+. Lo hacían con la intención de homenajear las sitcoms clásicas de EE.UU., pero más allá de eso no podíamos albergar muchas más certezas: ni sabíamos cómo los personajes de Elizabeth Olsen y Paul Bettany habían llegado ahí, ni en concreto recibíamos una mísera pista de por qué el de Bettany seguía con vida. Y es que hay que recordar que Visión moría en Vengadores: Infinity War asesinado por Thanos y previamente a su chasquido de dedos: por tanto, la gran resurrección del clímax de Vengadores: Endgame no funcionaba con él.

El caso es que Visión está vivo, o al menos eso es lo que parece en Bruja Escarlata y Visión, atrapado junto a su gran amor en lo que parece ser algún tipo de trampa elaboradísima. Bettany, a lo largo de sus entrevistas, no solo ha aclarado a qué series hace o hará referencia la nueva ficción de Disney+, sino que también ha dejado caer algún que otro detalle sobre su misterioso regreso. Por supuesto, no ha revelado cómo es posible que se haya producido, pero sí reveló durante un vídeo en el canal de YouTube de IMDb que Kevin Feige llegó a plantearse que Vengadores: Endgame anticipara de algún modo el estreno de Bruja Escarlata y Visión. Por ejemplo, mediante la habitual escena poscréditos.

Sin embargo, parece que en un momento dado cambió de idea, y Endgame pasó a ser la única película del MCU que no tiene una escena de este tipo. En lugar de eso, al final de los créditos fue insertado el sonido de un martillo contra el metal que remitía a Tony Stark (Robert Downey Jr.) construyendo su armadura en la Iron Man fundacional, ¿pero cuál era la escena inicialmente pensada? Según afirma Bettany, consistía en el plano de una etiqueta, “luego se abría un cajón de bolsas para cadáveres, y ahí estaba Visión”. Escena que, como no llegó a aparecer en el montaje final, ni siquiera llegó a cobrar, lo cual le apenó porque “realmente quería que me pagaran la participación”.

El cadáver de Visión aparecía originalmente en Endgame, según parece, y su supresión llegó a provocar que Bettany pensara que sus días en Marvel habían acabado. El intérprete recordaba así la reunión con Feige y el resto de directivos a la que acudió poco después de la finalización del film que dirigían Anthony y Joe Russo: “Entré y como no quería que nadie se sintiera incómodo dije ‘Mirad, ha sido una gran experiencia y os quiero, chicos, no hay resentimientos’. Ellos contestaron ‘Espera, ¿estás dimitiendo?’, y yo, ‘No, ¿me estáis despidiendo?’, y ellos, ‘no’. Entonces dije ‘vale, estoy dentro’. Así fue como entré en el proyecto”.