Estas son las sitcoms clásicas que va a homenajear ‘Bruja Escarlata y Visión’

El pasado viernes se incorporaron al catálogo de Disney+ los capítulos iniciales de Bruja Escarlata y Visión, primera de las muchas series con las que Marvel planea entretejer una sofisticada continuidad en su universo cinematográfico. Sin embargo, y de forma sorprendente para tratarse de una ficción con vistas a empezar una nueva fase, la serie desarrollada por Jac Schaeffer resultó ser algo que apenas habíamos visto antes, y mucho menos en el MCU. Amparándose en un misterio que esperemos que se resuelva a lo largo de los próximos capítulos, Bruja Escarlata y Visión se presenta por ahora como un excéntrico homenaje a la sitcom clásica estadounidense, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany de anfitriones.

En estas dos primeras entregas muchos han señalado las grandes reminiscencias al combo I Love Lucy/El show de Dick Van Dyke por un lado (en el piloto), y a Embrujada en el segundo, con un opening animado al estilo del que ostentaba esta popular serie de los años 60. Llegados a este punto, y más allá de las pistas que puedan aclararnos cómo han llegado Wanda y Visión a un lugar así, es inevitable preguntarse qué otras series serán homenajeadas en futuros episodios, teniendo en cuenta además que la ficción de Disney+ constará de un total de nueve. Paul Bettany ha sido entrevistado recientemente por Variety, y ante la pregunta de cómo adaptó su actuación a cada época o formato ha aprovechado para listar los referentes que Bruja Escarlata y Visión manejará en un futuro próximo.

“Nunca había pensado en esto antes, pero una vez empiezas a fijarte en estas sitcoms, como El show de Dick Van Dyke, te das cuenta de que la relación de pareja es muy cálida. Cuando llegas a Embrujada, te encuentras con que de hecho gira en torno a un hombre y a su mujer superpoderosa. Le avergüenza su poder, e intenta que lo contenga”, explicaba en torno a los capítulos ya vistos. “Y luego está La tribu de los Brady, en plena guerra de Vietnam. Entonces llegas a los momentos pedagógicos de Enredos de familia, y Tom Hanks se convierte en el tío borracho. Finalmente te topas con series más frías y cínicas, del estilo de Modern Family o Malcolm in the Middle. El estilo de actuación es más inexpresivo y no sientes que esta pareja realmente se guste, así que éramos muy conscientes de estas piedras de toque culturales en cada episodio”.

La tribu de los Brady se emitió entre 1969 y 1974, refiriendo los avatares de un matrimonio cuyos cónyuges aportaban cada uno tres hijos de anteriores nupcias. Enredos de familia, desarrollada a lo largo de los 80, tuvo a Tom Hanks como el borrachín tío Ned de estrella invitada. Malcolm in the Middle y Modern Family, ya entrados los 2000, proponían una visión más ácida de la familia norteamericana, con personajes hablando de tú a tú al espectador. Todas ellas constituyen, sin duda, una buena forma de recorrer la historia del género, aunque si nos atenemos férreamente a las palabras de Bettany los modelos solo dan para cuatro capítulos más. Es decir, que aún quedarían tres, donde es posible que Bruja Escarlata y Visión pase a parecerse un poco más a las ficciones superheroicas a las que ya estamos acostumbrados.