Así de duro pelea Jameela Jamil para 'She-Hulk'

Entre los múltiples proyectos que prepara Marvel Studios para los próximos años, gran parte de ellos son series producidas para Disney+. Series que, como han demostrado Bruja Escarlata y Visión o Loki, no tienen nada que envidiar a las grandes superproducciones que el estudio se reserva para las salas de cine. Entre las próximas ficciones televisivas, tenemos She-Hulk, con la abogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany), prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), como protagonista.

Esta apuesta, descrita como una comedia de juicios por Kevin Feige y que llegará a la plataforma de la Casa del Ratón el año que viene, ha sido escrita por Jessica Gao y estará dirigida por Anu Valia y Kat Coiro. Ya sabemos que She-Hulk nos traerá a Ruffalo teñido una vez más de verde y a Tim Roth, que dio vida a Abominación en El increíble Hulk de 2008. Otra que se une al MCU será Jameela Jamil, Tahani Al-Jamil en The Good Place, que dará vida a la villana.

La actriz ha confirmado su implicación en la serie con un vídeo de su entrenamiento en TikTok, en el que la vemos practicar una coreografía de lucha. "No me puedo creer que vaya a decir esto, pero...", ha escrito, justo antes de las imágenes en las que la vemos dar puñetazos y patadas como una experta al son de Eye of the Tiger: "Estoy abriéndome paso en el MCU, os llegará en 2022".

De momento, se desconoce a qué villana marvelita dará vida la actriz, aunque los rumores indican que podría tratarse de Titania, antagonista recurrente de Hulka en las viñetas que fue presentado en 1984, dentro del arco Secret Wars, y que goza de una fuerza y resistencia sobrehumanas.

Aunque nos morimos de ganas por ver a Jamil y el resto de sus compañeros en acción, aún nos tocará esperar un año para conocer a Jennifer Walters. Afortunadamente, antes podremos disfrutar de otras series de Marvel Studios que llegarán próximamente a Disney+: solo este año, tendremos ¿Qué pasaría si…? (11 de agosto), Ojo de Halcón y Ms. Marvel.