¿'Archivo 81' se basa en una historia real? La inspiración del culto a Kaelego, el cometa Kharon y el edificio Visser

Archivo 81, cuya primera temporada llegó a Netflix el pasado 14 de enero, ha sido el primer fenómeno seriéfilo del año. Y no nos debería extrañar que se trate de una historia de terror entre cósmico y psicológico, realizada con pocos medios pero mucha capacidad de atracción.

Más allá de consideraciones sobre su cocción lenta (muchas veces confundida con circunloquios para llegar a los ocho episodios de casi una hora de duración) y un final que puede resultar decepcionante por su repentina prisa por una segunda temporada, está claro que Archivo 81 ha sido un triunfo de Atomic Monster, la productora de James Wan.

La showrunner Rebecca Sonnenshine (The Boys, Crónicas vampíricas) ha manejado con talento la primera temporada de la serie apoyándose en un cuarteto de directores muy bien entonados para el género –Rebecca Thomas, el dúo de Justin Benson & Aaron Moorhead y Haifaa Al Mansour– y unas interpretaciones muy cercanas por parte de sus protagonistas, Mamoudou Athie y Dina Shihabi.

Argumento de 'Archivo 81'

Athie tiene el papel de Dan, un archivista y restaurador audiovisual que recibe el encargo de restaurar unas cintas de vídeo Hi8 recuperadas de un incendio que se desató décadas atrás en el desaparecido edificio Visser de Nueva York. En ellas ve la disertación de una estudiante de sociología llamada Melody Pendras (Shihabi) que en 1994 se disponía a realizar una investigación antropológica sobre los habitantes de dicho edificio de apartamentos.

Dan ha sido contratado por una misteriosa organización opaca llamada LMG, que dirige Virgil Davenport (Martin Donovan). Como las cintas Hi8 están demasiado dañadas para transportarlas, el restaurador debe mudarse a unas instalaciones aisladas en medio de la nada durante el tiempo que dure su labor. Allí, a medida que ve las cintas de Melody, no solo va desarrollando cierta conexión con ella y su investigación, sino que empieza a ver cosas extrañas en el metraje y a sentirse intensamente vigilado.

Este es el punto de partida de Archivo 81, que procede del podcast del mismo nombre creado por Marc Sollinger y Daniel Powell, quienes figuran como productores en la adaptación audiovisual de Netflix. El podcast de Archivo 81 ya va por su tercera temporada y su contenido también gira en torno a la investigación en dos tiempos de Dan en el presente y Melody Pendras en el pasado, con la particularidad de que la perspectiva y experiencias de cada uno llegan al oyente a través de las cintas que van grabando.

¿Existió el Visser?

Aunque Archivo 81 proceda de un podcast, tanto la serie como el podcast original son trabajos enteramente de ficción. Si algunos de los elementos presentados tienen cierta relación con la realidad, esta es menos buscada que la de las referencias y guiños cinéfilos que se pueden encontrar en la serie: desde las menciones a Tarkovski y su adaptación de Solaris hasta la camiseta de El ministerio del miedo, de Fritz Lang, que lleva en cierta ocasión el protagonista.

Una referencia que resultará evidente a todos los fans del terror al empezar a ver Archivo 81 es la de Candyman, tanto la película original de Bernard Rose (1992) como su estupenda secuela a cargo de NiaDaCosta (2021) o la fuente de ambas, el relato Lo prohibido del volumen Libros de sangre del escritor británico Clive Barker. Un referente ineludible cuando se trata la intersección entre folclore contemporáneo, especulación inmobiliaria y una investigadora que acaba absorbida por su objeto de estudio.

Lo cual nos lleva hasta el edificio Visser. A diferencia de las casas de vivienda pública de Cabrini-Green en Chicago que sirven de escenario a las películas de Candyman, este inmueble neoyorquino –cuyo tratamiento atmosférico remite más al Dakota y su sombría reputación– es pura ficción. No hay ni hubo ningún Visser en Nueva York. La fachada del que vemos en Archivo 81 pertenece a un edificio de Pittsburgh, Pensilvania; todos los interiores son decorados.

¿De dónde sale Kaelego?

Poco a poco, Melody se va dando cuenta de que sus vecinos en el Visser están involucrados en una secta ocultista. La Vos Society se formó alrededor de Iris Vos (Georgina Haig) en 1924. Adoran a un demonio llamado Kaelego que controla un universo paralelo al nuestro y está representado en una estatua esculpida en kharonita, una piedra preciosa rarísima que procede del cometa Kharon que se estrelló contra la Tierra.

Cuando Iris Vos y los suyos ponen en marcha un ritual con sacrificio humano para liberar a Kaelego, la cosa sale mal. En los años 90, los habitantes del Visser se preparan para repetir el ritual comandados por Samuel Spare (Evan Jonigkeit) y Melody acaba en medio de sus planes. En definitiva, el resultado no dista mucho de lo que ocurrió décadas antes; incendio incluido.

Archivo 81 Netflix

Pero vamos lo que nos interesa: el origen de esta deidad, mitad demonio y mitad dios, que según se dice en Archivo 81 es muy embustera y capaz de hacer todo lo posible para que te quedes en su universo –como bien descubre Dan–, no parece estar inspirada directamente en ningún otro ser similar que ya conozcamos. A nadie se le escapa el aire lovecraftiano que se da en sus ademanes el bueno de Kaelego, pero según la propia Sonnenshine "no está basado en nada que no sea mi propia mente".

"Es un elemento algo lovecraftiano que tiene la serie. Según lo mires puede ser un dios antiguo o un demonio. Así que parece real pero es una invención que obviamente bebe de muchos tropos y otras ideas", explica la showrunner en The Wrap. "Ya sea monstruo, dios o demonio es de nuestra creación".

¿Quiénes son las Baldung?

Lo que no se esperaban en la Vos Society es que para abrir el portal de Kaelego necesitaban una llave custodiada por una estirpe de brujas conocidas como las Baldung. La madre de Melody es una de ellas, pero no suelta mucha prenda sobre sus orígenes.

Nos queda concluir que el nombre puede hacer referencia al pintor renacentista alemán Hans Baldung, un discípulo de Durero conocido por sus anatomías espigadas y cuadros con alegorías tan inquietantes como Las tres gracias o Las tres edades y la Muerte, que puedes ver en el Museo del Prado. Por cierto, en su obra también se encuentran xilografías representando aquelarres de brujas.

Las tres edades y la Muerte, de Hans Baldung Cinemanía

¿Dónde cayó el cometa Kharon?

Por si hubiera poca mitología en su historia, Archivo 81 también introduce otro elemento: el cometa Kharon. Sabemos sobre su caída en la Tierra gracias a una de esas grabaciones en VHS de antiguos programas de televisión que anteceden a cada episodio. Si te has interesado por este cuerpo celeste, una rápida consulta a Google te habrá revelado que no, no existió ningún cometa Kharon que generara una fascinación tan pareja a la que surgió en torno al Halley, que se pasa por aquí cerca cada 75 años, o el Hale-Bopp a finales de los noventa.

Tal y como explican en la serie, el cometa Kharon recibe su nombre de Caronte, el barquero del Hades que guía las almas de los muertos de un lado a otro del río Aqueronte en la mitología grecolatina. Lo más parecido que tenemos en nuestro sistema solar es la luna Caronte, el satélite más grande que orbita alrededor de Plutón, y a quien también dio nombre el mismo personaje mitológico.

Ahora pues, si no existe el cometa Kharon, lamentamos comunicarte que tampoco lo hace la kharonita. ¡Adiós a tu proyecto de pedrería negra como una noche sin luna! Siempre puedes dedicarte a la expresión artística con moho por ver si te viene la misma inspiración que en Archivo 81, pero desde luego no es algo que recomendemos para tu salud.

