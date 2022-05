‘Aquellos maravillosos 70’: El reparto original se apunta a la secuela de Netflix

El pasado octubre Netflix dio luz verde a un reboot de Aquellos maravillosos 70, que en realidad sería su segunda secuela. La sitcom original duró ocho temporadas en Fox manteniendo intacto el aprecio de crítica y público; algo que no se repitió cuando poco después dio pie a una truncada segunda parte, That 80’s Show. De cara a que That 90’s Show (forzosamente traducida como Aquellos maravillosos 90) salga algo mejor, la plataforma de streaming quiere jugar sobre seguro, y por eso ha erigido como personajes centrales al carismático matrimonio formado por Red y Kitty, interpretados al igual que en la serie previa por Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp. Son los protagonistas, además de productores.

Al anunciarse el proyecto, Netflix dejó clara su intención de que el resto del reparto volviera igualmente para la serie, iniciando unas negociaciones que, según The Hollywood Reporter, ya están fructificando. De los seis protagonistas originales de Aquellos maravillosos 70, cinco han confirmado que estarán en Aquellos maravillosos 90, probablemente en calidad de apariciones especiales. Son Topher Grace como Eric Forman, Laura Prepon como Donna Pinciotti, Mila Kunis como Jackie Burkhart, Ashton Kutcher como Michael Kelso, y Wilmer Valderrama como Fez. Quien no vuelve es Danny Masterson como Steven Hyde, pue hoy el actor afronta un juicio por tres cargos de violación.

Aquellos maravillosos 90 se ambienta en el verano de 1995, teniendo como protagonista a la hija de Eric y Donna, Leia Forman. La hija de la anterior pareja protagonista viaja a Point Place para pasar sus vacaciones con los abuelos (el severo Red y la bondadosa Kitty), haciendo nuevos amigos que posiblemente terminarán pasando el rato, entre alcohol y drogas, en el sótano de los Forman. Leia Forman está interpretada por Callie Haverda, y Netflix aún no ha fijado fecha de estreno para la serie.

