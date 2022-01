Anthony Daniels volverá a ser C3PO y publica una imagen de su interpretación en CGI

¿Quién puede presumir de haber estado en todas las películas, estrenadas en cine, de Star Wars? Pues el británico Anthony Daniels posee este honor al haberse puesto en la piel, bueno, más bien dentro de los armatostes dorados, metálicos y nada fáciles de llevar de C3PO. Incluso en Han Solo: Una historia de Star Wars, en la que no aparecía el conocidísimo androide parlanchín de protocolo y etiqueta, se le reservó un pequeño papel como Tak, un humano esclavo de las minas de Kessel.

Daniels volverá a sus 75 años a retomar su famoso personaje, pero en esta ocasión equipado con todos los chismes necesarios para la captura de movimientos cual Andy Serkis preparándose para ser Gollum o el chimpancé César de la trilogía de El planeta de los simios. Y así lo ha querido compartir en las redes sociales, orgulloso de poder dar vida de nuevo a C3PO, con una fotografía de su trabajo en el set de los londinenses Ealing Studios.

Aunque no ha revelado para que película o serie se trata, y visto que Daniels hará la caracterización mediante CGI, los fans especulan con que probablemente sea para la serie de animación Star Wars: A Droid Story que Disney anunció el pasado mes de diciembre. Una aventura que además le volvería a emparejar en pantalla con su querido compañero R2D2.

No hay todavía fechas de estreno, pero seguramente no será antes de a mediados de 2023 en la plataforma de Disney+, que es donde la saga galáctica creada por George Lucas está cobrando nueva vida y triunfando gracias a los éxitos de las series El libro de Boba Fett o The Mandalorian, y los esperados próximos proyectos sobre Obi-Wan Kenobi, la también jedi Ahsoka Tano o el agente Cassian Andor que Diego Luna interpretó en Rogue One: Una historia de Star Wars.

