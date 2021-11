Andrew Garfield es sorprendido por el elenco de 'Cobra Kai': “Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida”

El fenómeno de Cobra Kai ha afectado a todos por igual. La llegada de la serie de YouTube Premium a Netflix popularizaba a los personajes procedentes del universo Karate Kid, quienes conquistaban a un gran público en el que encontramos a estrellas del calibre de Andrew Garfield.

A la espera de conocer finalmente si el multiverso se hace realidad con su aparición junto a Tobey Maguire y Tom Holland en Spider-Man No Way Home, el actor estadounidense continúa promocionando su película para Netflix tick, tick...BOOM!. Un nuevo trabajo con la plataforma que ha permitido que este finalmente cumpla un sueño: recibir un emotivo mensaje del reparto de Cobra Kai.

"Este es uno de los mejores momentos de mi vida", señalaba Garfield después de recibir un vídeo en el que William Zabka y Ralph Macchio, entre otros, aludían a su persona. "Oh no, ellos saben que existo. Es Navidad. Siento como si fuera Navidad en mi cuerpo. ¡Mi cuerpo se siente como en Navidad! Olvidaos de la cuarta temporada, esto me mantendrá activo durante años".

Resulta divertido ver cómo algunos actores de Hollywood se emocionan aún con los actores de sus series favoritas. Entre risas, Garfield mostraba su agradecimiento a todos por la sorpresa. A continuación, el vídeo al completo:

