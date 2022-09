Amazon suspende las votaciones a 'Los anillos de poder' para frenar el review bombing

La situación ya es tristemente habitual: una superproducción llega a la pantalla, y rasgos como la presencia de mujeres o la diversidad racial se gana las antipatías de un sector de Internet que busca echar a perder su recepción. El review bombing consiste en que varios usuarios se movilicen para publicar reseñas o críticas negativas en los principales agregadores de Internet, en ocasiones sin haberla llegado a ver o incluso recurriendo a cuentas creadas específicamente para la ocasión. En los últimos días She-Hulk ha sido sujeto de operaciones similares (como ilustra el contraste entre el 88% de críticas positivas de la prensa frente al 36% de la audiencia), mientras La presa, nueva entrega de Depredador, generaba enfados feroces a costa de su protagonismo femenino.

Así que lo de El señor de los anillos: Los anillos de poder se veía veni. Los avances de la serie de Amazon mostraban a un elenco mucho más diverso, con mujeres y personas racializadas en papeles que no acostumbraban a brindar las adaptaciones de J.R.R. Tolkien, y al poco de estrenarse los dos primeros episodios este viernes nos encontrábamos con una imagen conocida en Rotten Tomatoes: 87% de valoraciones positivas por parte de la crítica, frente al 34% de la audiencia. He aquí el motivo por el que, de un momento a otro, Amazon ha decidido suspender las votaciones de Los anillos de poder, según recoge The Hollywood Reporter. La suspensión durará 72 horas; es decir, todo el fin de semana de apertura.

Se supone que esta es una medida que Amazon incorporó a principios de este verano para todas sus producciones (ocurrió con el estreno de la serie Ellas dan el golpe), pero la expectación despertada por Los anillos de poder la ha traído a primera línea de visibilidad. Amazon ha congelado, pues, cualquier calificación nueva en los agregadores de críticas hasta que pueda asegurarse de la legitimidad de cada reseña, descartando todas aquellas escritas por trolls o por usuarios que pretendan hundir con su review bombing la recepción de la serie. Las críticas de Los anillos de poder han sido buenas en líneas generales, alabando su diseño de producción, aunque no han faltado opiniones menos entusiastas.

Opiniones que, en cualquier caso, se distancian de la rabia de otros usuarios. Hubo quien cuestionó el empeño por reflejar “la política actual” en una historia “que ya estaba escrita y no debería haber sido mancillada” (aunque Los anillos de poder, por cuestión de derechos, no se base en ninguna obra concreta de Tolkien). “Reflejar la diversidad del mundo en la Tierra Media es un objetivo extraño, quizá bueno para el márketing, pero claramente era más importante que hacer una serie funcional de televisión”, se quejaba otro usuario. IMDb es un agregador que, pese a ser propiedad de Amazon, no ha sido sujeto de la suspensión.

Este sistema consta ahora mismo de críticas más positivas, pero se sigue percibiendo una gran polarización: la serie indistintamente ha conseguido la mejor puntuación posible, o la peor. Los anillos de poder, que llega al streaming con vías a sostener una intensa batalla con La casa del dragón en HBO Max, está desarrollada por JD Payne y Patrick McKay, y parte con el objetivo de extenderse a cinco temporadas. Cinco temporadas que le van a costar a Amazon una millonada, de ahí que se quiera minimizar cualquier daño evitable en redes sociales.

Lindsey Weber, productora de la serie, defendió en su momento la diversidad exhibida por el cásting. “Nos pareció natural que una adaptación de la obra de Tolkien reflejara cómo es el mundo en realidad. Tolkien es para todos”. Entretanto Mariana Ríos Maldonado, estudiosa de Tolkien, se pregunta inquieta ante el fenómeno review bombing “quiénes son esas personas que se sienten tan amenazadas o asqueadas por la idea de que un elfo sea negro o latino o asiático”.

